Stacje Orlen gotowe na wakacyjny ruch

Na 141 stacjach paliw Orlen w całej Polsce o szybsze tankowanie dbają Mobilni Kasjerzy. To pracownicy stacji, wyposażeni w tablet z mobilną aplikacją kasową, drukarkę fiskalną oraz terminal płatniczy POS, które umożliwiają przyjęcie płatności za paliwo bezpośrednio na podjeździe, po zatankowaniu. U Mobilnego Kasjera można kupić dowolny produkt z całej oferty stacji, a za wszystko zapłacić bezpośrednio przy dystrybutorze.

Na wybranych stacjach, znajdujących się na trasach popularnych wakacyjnych kierunków, obsługa prowadzona jest przez dwóch Mobilnych Kasjerów. Jeden z nich usprawnia tankowanie wyłącznie przy dystrybutorach oznaczonych jako „Szybki Pas”.

Kierowcy odwiedzający stacje Orlen mogą korzystać także z aplikacji VITAY z usługą ORLEN Pay. Pozwala ona zapłacić za tankowanie od razu po odłożeniu nalewaka.

Sprawne tankowanie na stacjach ORLEN odbywa się także dzięki kolejkowaniu nalewu. Kierowcy, którzy zatankują samochód, a za paliwo zamierzają zapłacić w kasie lub aplikacją ORLEN PAY, mogą od razu przeparkować auto na wolne miejsce parkingowe, zwalniając dystrybutor innemu klientowi. T

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość obustronnego tankowania. Na stacjach ORLEN węże przy dystrybutorach zostały dostosowane do tankowania w przypadku, gdy wlew znajduje się po drugiej stronie samochodu.

PKN ORLEN stworzył także Mobilne Kasy przy drzwiach wejściowych do budynków stacji. To tzw. kasy ekspresowe do obsługi klientów zaopatrujących się w paliwo i robiących tylko drobne zakupy w sklepie. Umiejscowienie kas skraca drogę do strefy kasowej.