Stacje paliw zarobiły dzięki sklepom. Jak wzrosły ich obroty?

Dobrze rozwija się segment sklepów przy stacjach paliw. Wzrosła liczba dostępnych obiektów oraz ich obroty, które w przypadku pojedynczego statystycznego sklepu powiększyły się o 6,3 proc. i kształtowały się średnio na poziomie około 2,1 mln zł. - informuje branża.

Dobrze rozwija się segment sklepów przy stacjach paliw.. fot. shutterstock

Branża paliwowa o sytuacji rynkowej w 2021

Jak wskazuje POPiHN rozwój gospodarczy oraz zwiększona mobilność społeczeństwa spowodowały, że w 2021 r. zużycie paliw transportowych w Polsce zwiększyło się o 7% w stosunku do 2020 r., mimo rosnących cen.

Cały sektor paliw płynnych zanotował dodatnią dynamikę wzrostu sprzedaży na podobnym poziomie, jak same paliwa transportowe. Największe przyrosty wolumenowe notowano w sprzedaży oleju napędowego i benzyn silnikowych. Procentowo największy wzrost uzyskała sprzedaż paliwa lotniczego Jet. Ten rynek stopniowo powracał do poziomów sprzed pandemii.

- W 2021 r. popyt krajowy na paliwa płynne został w całości zaspokojony i nie notowano przypadków zawirowań na rynku. Zdarzały się jednak sytuacje niepokojące, jak przerwy techniczne w dostawach ropy rurociągiem „Przyjaźń”, trudności w pozyskaniu odpowiedniej ilości biokomponentów, czy okresowe niedogodności związane z ich certyfikacją – podkreśla Prezes-Dyrektor Generalny POPiHN Leszek Wiwała.

Stacje paliw wytrzymały szok pandemiczny

Najnowsze szacunki Organizacji pokazują, że sieć stacji paliw, obejmująca punkty ogólnodostępne, sprzedające co najmniej benzyny silnikowe i olej napędowy, liczyła na koniec ubiegłego roku 7852 stacji. W porównaniu do danych z końca 2020 r. ilość ta zwiększyła się o 113 obiektów. Wzrost był efektem dostosowywania się rynku do nowych realiów działania poprzez modyfikację struktury sieci, nowe inwestycje, uruchamianie obiektów po przeprowadzonych remontach, czy też porządkowania koncesji na sprzedaż paliw.

Coraz większą popularnością (szczególnie w okresach dużych wzrostów cen) cieszyły się stacje całkowicie bezobsługowe, na których z reguły ceny były nieco niższe. Popularność odzyskiwały oferowane na stacjach usługi pozapaliwowe, w szczególności gastronomia.

Stacje nie odnotowały przestojów i zapewniły ciągłość zaopatrzenia w paliwa pojazdów krajowych oraz tych w tranzycie. Firmy paliwowe należące do POPiHN na koniec 2021 r. posiadały już 56% udziału w rynku stacji paliw, co oznacza, że przez rok zwiększył się o 1 punkt procentowy. W gestii spółek członkowskich Organizacji były 4404 obiekty.

Ceny paliw poszybowały

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego przewidywała wzrosty cen detalicznych paliw silnikowych na 2021 r., jednak dynamika wzrostów była wyższa niż prognozowana. Wynikało to z większego zużycia paliw transportowych na świecie, przy ograniczonej podaży.

Miało to odzwierciedlenie również w wysokich notowaniach ropy naftowej i gotowych paliw na rynkach międzynarodowych. W Polsce trend wzrostu cen obserwowano w hurcie i na stacjach paliw - mówi Dyrektor ds. analiz rynku paliw POPiHN Krzysztof Romaniuk.

Rosnące ceny hurtowe tylko okresowo pozwoliły operatorom stacji paliw na utrzymanie marży na zadowalającym poziomie. Szybko i stale rosnące ceny na stacjach powodowały, że ich operatorzy chcąc podtrzymać wolumen sprzedaży musieli redukować swoje marże. Często zdarzała się sprzedaż paliwa z marżą minimalną, a czasem nawet i bez niej. Takie działania mocno wpłynęły na dochody firm paliwowych i doprowadziły do sytuacji, w której utrzymanie obiektów było możliwe tylko dzięki działającym przy nich sklepom i oferowanym usługom dodatkowym - wskazuje POPiHN.

Stacje benzynowe utrzymały płynność dzięki sklepom

POPiHN w swoim raporcie podaje, że w 2021 r. dobrze rozwijał się segment sklepów przy stacjach paliw. Wzrosła liczba dostępnych obiektów oraz ich obroty. W ofercie oprócz akcesoriów samochodowych pojawiał się coraz większy asortyment towarów FMCG i tych najbardziej potrzebnych w życiu codziennym – szczególnie w okresie trwającego zagrożenia epidemiologicznego.

Sprzedaż sumaryczna w segmencie obrotu sklepów na stacjach paliw firm POPiHN wzrosła o prawie 10%, a pojedynczy sklep średnio podniósł obroty o ponad 6%. Wyniki były skutkiem znoszenia restrykcji covidowych, jak również zakupów realizowanych na stacjach w dniach zamknięcia dużych obiektów handlowych. Pomogło też utrzymanie oferty na środki przeciwepidemiczne.

Wpływ najważniejszych wydarzeń na polski rynek paliwowy został opisany w kolejnym raporcie POPiHN „Przemysł i handel naftowy 2021”.