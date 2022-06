"Stare na Nowo" dołącza do King Cross Praga

Autor: oprac. AW

Data: 03-06-2022, 10:56

Lokal „Stare Na Nowo”, czyli pchli targ pod dachem w sercu warszawskiej Pragi, zadebiutuje w zupełnie nowej dla siebie przestrzeni centrum handlowego King Cross Praga. W ramach konceptu klienci będą mieli możliwość stać się również sprzedawcami, dając drugie życie rzeczom, których już nie potrzebują.

"Stare na Nowo" dołącza do King Cross Praga; fot. mat. pras.

21 maja w King Cross Praga otworzy się „Stare na Nowo”. Z tej okazji dla nowych klientów i wynajmujących przygotowano specjalne promocje.

Pchli targ w centrum handlowym

Do tej pory pchle targi kojarzyły się z rozległą przestrzenią na świeżym powietrzu. W pewnym momencie w Skandynawii pojawiły się sklepy stacjonarne funkcjonujące na podobnych zasadach, gdzie każdy, po uprzednim wynajęciu regału, mógł wystawić niepotrzebne mu już rzeczy na sprzedaż, Ten koncept przywędrował już do Polski, czego przykładem jest „Stare na Nowo”, który teraz otworzy swoje podwoje dla szerszego grona klientów, debiutując w centrum handlowym King Cross Praga.

– Filozofia Zero Waste jest nam bliska, ponieważ jednym z czterech filarów programu Atrium Razem wdrażanego przez wszystkie centra z portfolio Atrium Poland Real Estate jest działalność na rzecz środowiska. Obecność oryginalnego konceptu, jakim jest sklep cyrkularny, w naszym centrum handlowym ma również aspekt edukacyjny. Pokazuje, że ekologia to nie tylko recykling, ale też wydłużenie życia przedmiotu poprzez utrzymanie go w obiegu. – mówi Monika Leszczyńśka, Dyrektor Centrum Handlowego.

– O warszawskiej Pradze jako nowej lokalizacji naszego sklepu myśleliśmy już wcześniej, a oferta King Cross wydała nam się szczególnie ciekawa. Spodziewamy się dużego zainteresowania mieszkańców okolicznych osiedli i wszystkich innych klientów galerii. Nasza oferta jest unikalna i skierowana nie tylko do osób świadomych ekologicznie, ale też tych poszukujących ciekawych przedmiotów lub po prostu mających problem z nadmiarem rzeczy. – mówi współwłaściciel „Stare na Nowo” Dariusz Sokołowski