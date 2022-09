Grupa Eurocash rusza z kolejną edycją „Szanujemy, nie marnujemy!” – kampanii społeczno-edukacyjnej realizowanej we współpracy z Caritas Polska i Federacją Polskich Banków Żywności. W projekt zaangażowały się sieci współpracujące z Grupą: Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, ABC, Delikatesy Centrum, a także abc na kołach i Frisco.

Grupa Eurocash chce edukować w nurcie zero waste/ fot. mat. prasowe

Tym razem Eurocash udostępni cykl podcastów o prawnych aspektach niemarnowania żywności oraz wideo z przepisami na dania zero waste. Z kolei właściciele lokalnych sklepów – klienci Grupy – mogą wziąć udział w webinarach z ekspertami.

Eurocash i zero waste

„Nie marnujemy!” to program, który Grupa Eurocash – jako największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją towarów FMCG, w tym żywności – realizuje w ramach swojej Strategii Zrównoważonego Rozwoju. W trakcie tegorocznej edycji projektu, w ramach kampanii “Szanujemy, nie marnujemy!”, Grupa udostępni dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko swoich klientów) serię wideo przepisów na potrawy zero waste, które każdy może przygotować we własnym domu, a także cykl podcastów prawnych oraz artykuły poruszające m.in.:

- kwestie zawierania i realizowania umów z organizacjami pożytku publicznego;

- tematy opłat i kontroli związanych z regulacjami w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności;

- praktyczne aspekty zarządzania sklepem w kontekście zapobiegania marnowaniu jedzenia.

Materiały będą dostępne pod adresem grupaeurocash.pl/o-eurocash/odpowiedzialny-biznes. Na przestrzeni września i października Grupa realizuje też cykl webinarów dla swoich klientów. Są one organizowane we współpracy z ekspertami, którzy wspierają przedsiębiorców fachowymi i praktycznymi poradami, także prawnymi. W webinarach mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy Akademii Umiejętności Eurocash.

Odpowiedź na realny problem

Aż 30% produkowanej żywności na świecie ulega zmarnowaniu. W Polsce każdego roku marnujemy aż 5 mln ton jedzenia. Jak wynika z „Raportu wpływu Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 r.” ponad połowa, bo aż 53% współpracujących z Grupą właścicieli lokalnych sklepów już podejmuje działania zmierzające do ograniczenia marnowania żywności.

Poprzez działania w ramach “Szanujemy, nie marnujemy!” Grupa zachęca współpracujących z nią przedsiębiorców nie tylko do usprawnienia ich działań w tym obszarze, ale też aktywizowania konsumentów, kupujących w ich sklepach, do podejmowania działań mających na celu ograniczanie marnotrawstwa żywności.

