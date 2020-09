Startuje 6 edycja French Touch. Po raz drugi partnerem akcji jest Biedronka

- To wyjątkowy i trudny dla nas wszystkich czas. Z utęsknieniem czekamy na zniesienie kolejnych ograniczeń i powrót do normalnej rzeczywistości. Dlatego bardziej niż kiedykolwiek mamy ochotę na spotkania przy kawie, wspólne biesiadowanie, wyjście do kina czy teatru – mówi Sylwia Sasal, rzecznik prasowy akcji French Touch. - Mam nadzieję, że dostarczymy Wam wielu wspaniałych przeżyć i pozytywnych emocji, pobudzimy Wasze pragnienia do odkrywania francuskiej kuchni, filmu, muzyki, sztuki i francuskich produktów. Zabierzemy Was w piękną podróż, abyście mogli poczuć i posmakować Francji w Polsce - dodaje Sylwia Sasal.

Organizatorem akcji French Touch jest agencja Cryptone, wspierana w działaniach przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Instytut Francuski. W tegorocznym wydarzeniu bierze udział ponad 60 partnerów. Organizatorzy French Touch przygotowali dla konsumentów ogólnopolską akcję handlową obejmującą 6500 punktów sprzedaży. Od 17 do 31 października będzie można kupić francuskie produkty w promocyjnych cenach i skorzystać z wyjątkowych usług. Dostęp do atrakcyjnych ofert przygotowanych w ramach akcji jest możliwy dzięki mobilnej aplikacji French Touch do ściągnięcia bezpłatnie w App Store i Google Play. Akcja handlowa będzie promowana poprzez kampanię outdoorową, email marketing, kampanię social media oraz magazyn La Belle Vie, który będzie do dostępny bezpłatnie w październiku w Relay, Inmedio, Aelia Duty Free oraz w wersji cyfrowej na stronie https://www.frenchtouchlabellevie.pl/

Jak co roku w ramach akcji French Touch odbędzie się uroczyste Show French Touch w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Organizatorzy donoszą, że wydarzenie odbędzie się w planowanym terminie, czyli 17 października o 19.30. - Głównym tematem tegorocznego show jest „Paris by night”, co oznacza, że zabierzemy widzów w niezwykłą podróż do Paryża, podczas której obejrzą prawdziwy spektakl muzyki, mody i tańca - dodaje Sylwia Sasal. Szczegóły już wkrótce!