Akademia Leona Koźmińskiego od 2018 roku ocenia młode polskie przedsiębiorstwa w obszarze odpowiedzialności społecznej i pozytywnej zmiany. Efektem tej oceny jest raport „Startupy Pozytywnego Wpływu. Ekosystem Zmiany”, który wskazuje najciekawsze tego typu startupy w danym roku. Laureaci zestawienia z uwagą są obserwowani przez środowisko biznesowe i startupowe w Polsce, a także przez inwestorów impaktowych oraz menadżerów ESG/sustainability. Z raportu wynika, że coraz więcej startupów stawia na rozwiązania ukierunkowane na istotne wyzwania społeczne i środowiskowe, jak np. poprawa jakości edukacji, czysta energia oraz zdrowa żywność.

W tym roku w kategorii "Produkty Dobre dla Świata" wyróżnienie otrzymał Karmnik, internetowy sklep, który oferuje mieszkańcom Warszawy naturalne produkty spożywcze pochodzące od rolników i niewielkich lokalnych wytwórców żywności ze wschodniego Mazowsza i bliskiego Podlasia.

- W ubiegłym roku Karmnik otrzymał wyróżnienie, w tym stanął na podium. To dla nas wielki zaszczyt i dowód na to, że się rozwijamy, a rynek nas dostrzega. W ciągu roku przeszliśmy udanie rundę inwestycyjną (crowdfunding udziałowy) i cały czas pracujemy, aby skalować nasz biznes i nie zawieść oczekiwań inwestorów. A na pytanie „jak was wspomóc?” my i inne startupy odpowiadamy tak samo – korzystajcie z naszych produktów i usług, głosujcie na nas swoimi portfelami – mówi Katarzyna Kolanowska, co-founder Karmnik SA.