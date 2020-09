Stokrotka otwiera trzy nowe sklepy

Nowe sklepy Stokrotki zlokalizowane są w dwóch województwach: lubelskim i mazowieckim. W tym pierwszym placówki zostaną otwarte w Krasnymstawie i Końskowoli. Trzeci sklep firma otworzy w Warszawie.

– Trudna sytuacja na rynku, związana z pandemią, nie zatrzymuje naszego rozwoju. Zgodnie z planem sukcesywnie otwieramy nowe placówki. Dobrze przygotowany zespół, stawiający przed sobą nowe wyzwania, pozwoli nam już za kilka tygodni otworzyć sklep nr 700 – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu, dyrektor marketingu i sprzedaży Stokrotka sp. z o.o.

Każdy z nowych sklepów jest otwarty w formacie supermarket. W Końskowoli przy ul. Rudy będzie to pierwszy sklep Stokrotki. Jego powierzchnia sprzedaży to 424 mkw. Druga Stokrotka w Krasnymstawie ma powierzchnię sprzedaży 393 mkw i mieści się przy ul. Sobieskiego. Stokrotka w Warszawie przy ul. Lanciego – to obiekt o powierzchni sprzedaży 478 mkw. Każda z nowych Stokrotek – to miejsce pracy dla nowych kilkunastu osób.

Stokrotka powstała w 1994 roku w Lublinie. Dziś swoim zasięgiem obejmuje 685 sklepów zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych w całej Polsce. Stokrotka otwiera ponad 100 sklepów rocznie, w formatach: Stokrotka Supermarket, Market, Optima i Express a także sklep internetowy click&collect. Spółka posiada nowoczesne Centra Dystrybucji, własne zaplecze logistyczne i sieć magazynów regionalnych w całej Polsce. Od 2018 r. Stokrotka Sp. z o.o. wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima.

