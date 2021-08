Stokrotka rozbudowała centrum dystrybucyjne na Śląsku

Sieć Stokrotka rozbudowała jedno ze swoich trzech centrów dystrybucyjnych. Zlokalizowany w woj. śląskim w miejscowości Psary magazyn został powiększony z 7 do 11 tysięcy mkw., znacznie zwiększyło się też zatrudnienie. Centrum będzie obsługiwać sklepy Stokrotki w kilku województwach na południu Polski.

Sieć Stokrotka rozbudowała jedno ze swoich trzech centrów dystrybucyjnych / fot. materiały prasowe

- Decyzja o rozbudowie była związana z dynamicznym rozwojem naszej sieci i otwieraniem kolejnych sklepów. Centra dystrybucyjne są bardzo ważnym elementem w systemie dostaw. Dzięki ich efektywności w sposób znaczący zostaje skrócony czas dostaw od producentów do klientów w sklepach – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Znaczne zwiększenie powierzchni magazynowej pozwoliło na powiększenie ilości miejsc paletowych o blisko połowę, do 10 tys. Po rozbudowie centrum w Psarach posiada ponad 2400 produktów, głównie nabiał, wędliny, mięso i artykuły suche, które są dostarczane przez 360 dostawców.

Centrum posiada flotę samochodową liczącą 14 pojazdów. Artykuły z Psar trafiają do 117 sklepów Stokrotki i magazynu regionalnego we Wrocławiu. Magazyn pracuje 6 dni w tygodniu, a sklepy zaopatrywane są od godz. 6 do godz. 21.