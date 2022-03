Stokrotka rozpoczęła współpracę z Frigo Logistics

Sieć sklepów Stokrotka i Frigo Logistics nawiązały współpracę. Operator będzie świadczyć dla Stokrotki pełne usługi logistyczne w zakresie magazynowania i transportu produktów mrożonych.

Autor: oprac. JS

Data: 16-03-2022, 09:33

Stokrotka rozpoczęła współpracę z Frigo Logistics / fot. materiały prasowe

Frigo Logistics będzie obsługiwać wszystkie 815 sklepów Stokrotki, zlokalizowanych w całej Polsce. Start obsługi pierwszych punktów rozpoczął się na początku marca. Umowa zawarta między Frigo Logistics a Stokrotką obowiązuje na okres 5 lat.

W ramach współpracy z nowym partnerem Frigo Logistics zastosuje rozwiązania umożliwiające optymalizację dystrybucji produktów do sieci sklepów Stokrotka. Zostanie zastosowana m.in. obsługa małych nośników, tzw. półpalet, dopasowanych do wolumenu sklepów. Pozwoli to na optymalizację przestrzeni ładunkowej środków transportu i kosztów.

– Stokrotka rozwija się bardzo dynamicznie, w ubiegłym roku otworzyliśmy 102 sklepy. W tym roku planujemy jeszcze przyspieszyć nasze prace i dołączyć do sieci około 150 nowych placówek. Biorąc pod uwagę taki kierunek działań, zdecydowaliśmy się na rozwój systemu transportu i magazynowania produktów mrożonych. Poszukiwaliśmy partnera kładącego szczególny nacisk na jakość realizowanych usług oraz gwarantującego najwyższy poziom działalności operacyjnej. Podjęliśmy więc decyzję o rozpoczęciu współpracy z firmą Frigo Logistics, z którą wspólnie zapewnimy klientom Stokrotki najwyższy poziom obsługi – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.