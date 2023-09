W Stokrotce ważnym elementem działań jest program lojalnościowy dostępny wraz z aplikacją mobilną - mówi Mirosław Wawryszczuk, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządu Stokrotki.





Stokrotka stawia na tańsze zakupy. "Możliwości oszczędzania istotne dla klientów", fot. shutterstock

Inflacja spada, ale nadal pozostaje wysoka. Co obecnie jest ważne dla konsumentów i jakie perspektywy rysują się przed branżą handlową na najbliższe kilka miesięcy?

Stokrotka koncentruje się obecnie na dalszej rozbudowie działań promocyjnych.

Sieć handlowa rozszerza również ofertę własnych brandów o kolejne produkty i kategorie.

Stokrotka stawia na promocje i tańsze zakupy

- Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych cenowo i jakościowo ofert oraz dobrego doświadczenia zakupowego. Jesienią te kwestie pozostaną dla nas kluczowe, zwłaszcza że wpisują się one w obecne potrzeby klientów. Będziemy koncentrować się więc na dalszej rozbudowie działań promocyjnych m.in. w programie Nasza Stokrotka, który nasi klienci wiążą z konkretnymi korzyściami i możliwością tańszych zakupów - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Mirosław Wawryszczuk, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządu Stokrotki.

- Zamierzamy także rozwijać asortyment produktów marki własnej. Zainteresowanie nimi ciągle się zwiększa, dlatego Stokrotka rozszerza ofertę własnych brandów o kolejne produkty i kategorie. Możliwości oszczędzania pozostaną istotne dla klientów, naszym priorytetem będzie więc odpowiedź na takie oczekiwania - dodaje.

System kaucyjny wymaga wielu zmian w sklepach

13 lipca Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą w Polsce system kaucyjny. Zgodnie z przepisami, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności. System kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 roku. Sklepy będą musiały odpowiednio się do niego przygotować.

Mirosław Wawryszczuk potwierdza, że wprowadzenie systemu kaucyjnego wymaga wielu zmian w sposobie funkcjonowania sklepów, do czego Stokrotka intensywnie się przygotowuje.

- Niezbędne jest wdrożenie profesjonalnego, efektywnego i wygodnego dla klienta modelu działania, w tym automatycznych rozwiązań w zakresie zbiórki opakowań - tłumaczy.

- Wprowadzenie wszystkich potrzebnych zmian wiąże się z wyzwaniami. Mamy jednak świadomość, że podejmowane prace i inwestycje są istotne dla zwiększenia poziomu recyklingu opakowań oraz rozwoju gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym - zauważa Wawryszczuk.

Promocje, akcje, oszczędności

Aby utrzymywać konkurencyjność oraz budować lojalność klientów, sklepy wdrażają różnorodne akcje lojalnościowe, rabaty i promocje. Nie inaczej jest w sieci handlowej Stokrotka.

- W Stokrotce ważnym elementem działań jest program lojalnościowy dostępny wraz z aplikacją mobilną. Użytkownicy Naszej Stokrotki korzystają z dedykowanych promocji i dodatkowych akcji, dzięki którym mogą oszczędzać w czasie zakupów - mówi Mirosław Wawryszczuk.

- Klienci poszukują obecnie korzystnych promocji. Dlatego z Naszą Stokrotką można oszczędzać na wiele sposobów. W programie dostępne są cotygodniowe oferty zniżkowe, specjalne kupony czy nowa akcja oparta na wyzwaniach, w których po realizacji wymaganej liczby zakupów w ustalonej kwocie można odebrać produkt w niskiej cenie, np. w sezonie letnim litrowe opakowanie lodów za 1 zł. Aplikacja umożliwia też uczestnictwo w programie lojalnościowym opartym na zbieraniu za dokonywane zakupy punktów, zwanych Płatkami. Dzięki nim można kupić wybrane produkty za 1 grosz. Przygotowując oferty do aplikacji, pamiętamy o najczęściej kupowanych, podstawowych produktach, ale także o propozycjach wpisujących się w różne style życia i potrzeby - tłumaczy.

- Nasza Stokrotka jest ciągle rozwijana, pojawiają się w niej nowe akcje promocyjne i funkcjonalności. W tym roku uruchomiliśmy możliwość przekazywania Płatków i Znaczków. Dodaliśmy także wiele nowych promocji, w tym akcję z wyzwaniami - mówi Mirosław Wawryszczuk.

Stokrotka buduje nowe centrum dystrybucyjne

- Rozbudowujemy naszą sieć logistyczną. Najważniejszą inwestycją w tym zakresie jest obecnie budowa nowego centrum dystrybucyjnego w Rzeszowie. Obiekt zostanie otwarty w ostatnim kwartale tego roku. Zatrudnienie znajdzie w nim nawet 200 osób. Centrum będzie docelowo zaopatrywać w artykuły spożywcze 250 sklepów sieci Stokrotka. W pierwszym półroczu 2023 roku otworzyliśmy także magazyny w Białymstoku i Bydgoszczy - informuje Wawryszczuk.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl