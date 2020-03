Stokrotka wprowadza ekrany ochronne i taśmy wskazujące bezpieczną odległość

W sklepach Stokrotki pojawiły się już ekrany ochronne na stanowiskach kasowych oddzielających pracowników od klientów. Ponadto zostały zamontowane kolorowe taśmy na podłogach wskazujące klientom bezpieczną odległość pomiędzy klientami oraz pracownikami.

- Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa naszym klientom i pracownikom. Jednocześnie kierujemy do nich prośby o dostosowanie się do wszystkich zaleceń, dzięki którym uda się zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem - podkreśla Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu Stokrotka Sp. z o.o.

To już kolejne środki ostrożności wdrożone przez Stokrotkę w obliczu walki z koronawirusem w ostatnich dniach. Firma prowadzi m.in. dodatkowe kontrole czystości i dostępności środków higienicznych oraz dba o regularną dezynfekcję klamek, uchwytów, koszyków, wózków oraz blatów roboczych. Skróciła również godziny pracy większości swoich sklepów.

