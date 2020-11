Stokrotka wspiera służbę zdrowia żywnością i środkami ochrony osobistej

To kolejna, ale nie ostatnia, tura wsparcia służb medycznych organizowana przez sieć sklepów Stokrotka. Oprócz szpitali pomoc otrzymały stacje pogotowia ratunkowego, ośrodki pomocy rodzinie i centra wolontariatu opiekujące się osobami starszymi. Udało się to dzięki współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

- Od początku epidemii staramy się pomagać tym, którzy stoją na czele walki z koronawirusem. Tylko tak możemy okazać naszą wdzięczność za ich wytrwałość i okazaną troskę. Mamy nadzieję, że dzięki otrzymanej pomocy, będzie im chociaż trochę lżej. Naszą pomoc kierujemy także do osób starszych, szczególnie narażonych na skutki wirusa – mówi Konrad Majkowski, Menadżer ds. Komunikacji i PR Stokrotki.

Firma podjęła również współpracę z regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Zmniejszające się zapasy krwi i osocza to palący problem. Dlatego Stokrotka przyłącza się do apelu do wszystkich o oddawanie krwi, nie tylko ozdrowieńców.

