Stokrotka zachęca do celebrowania wspólnych posiłków przy stole, rozpoczynając nowy program lojalnościowy. W najnowszej akcji klienci po zrobieniu zakupów otrzymują znaczki, które mogą następnie wymienić na zestawy sztućców w promocyjnych cenach.

Stokrotka z nowym programem lojalnościowym, fot. shutterstock

Stokrotka z nowym programem lojalnościowym

Sieć zaprasza do udziału w programie użytkowników Naszej Stokrotki, oferując im możliwość zbierania znaczków w aplikacji. Dla osób wybierających takie rozwiązanie Stokrotka przygotowała promocję.

Zachęcając do celebrowania wspólnych posiłków oraz domowego gotowania Stokrotka rozpoczyna nowy program lojalnościowy – Kolekcja ze smakiem – w którym oferuje zestawy sztućców Casa mesa.

Nowa akcja promocyjna potrwa od 19 października 2023 r. do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do 6 marca 2024 r. Znaczki wydawane będą do 21 lutego 2024 r. Za każde przeznaczone jednorazowo na zakupy 35 zł klienci otrzymają przy kasie lub w aplikacji jeden znaczek.

W ofercie sieci znajdują się również produkty, których zakup premiowany będzie dodatkową naklejką. Zebranie odpowiedniej liczby znaczków umożliwi ich wymianę na zestawy sztućców w promocyjnych cenach.

W związku ze startem nowego programu lojalnościowego Stokrotka przygotowała dodatkową promocję dla osób rozpoczynających zbieranie naklejek w aplikacji. Włączając w Naszej Stokrotce funkcję „Zbieram wszystkie znaczki w aplikacji” i następnie robiąc do końca października zakupy za minimum 35 zł, klienci otrzymają trzy dodatkowe naklejki gratis.

Aplikacja Stokrotki z nową funkcjonalnością

– Nasza Stokrotka umożliwia łatwy i wygodny udział w akcjach lojalnościowych. Chcemy więc promować to rozwiązanie. Zwłaszcza że nasza aplikacja zyskała w tym roku nową funkcjonalność umożliwiającą przekazywanie Płatków i Znaczków innym osobom. Dzięki temu rozwiązaniu można wspólnie szybciej zebrać liczbę potrzebną do odebrania wybranego produktu z akcji lojalnościowej lub skorzystania z kuponu rabatowego – mówi Daria Raganowicz, specjalista ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Regulaminy i szczegółowe zasady akcji dostępne są na stronie www.stokrotka.pl. Ofertę sieci sprawdzić można również w gazetce promocyjnej znajdującej się w sklepach, na stronie internetowej i w aplikacji Nasza Stokrotka.

