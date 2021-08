Stokrotka zwiększa ilość produktów marki własnej

Klienci Stokrotki mogą znaleźć ok. 650 indeksów marki własnej. Do końca roku oferta produktów ma powiększyć się o kolejne kilkadziesiąt artykułów tzw. private labels. Docelowo w portfolio ma być ich nawet ok. tysiąca.

Mirosław Wawryszczuk o markach własnych Stokrotki

- Atutem marek własnych jest szybka adaptacja oferty do potrzeb klienta. Obserwujemy wyraźnie, że ostatni czas był okresem skokowego wzrostu znaczenia tych artykułów. Chcemy w dalszym ciągu rozwijając ten segment, przy jednoczesnym rygorystycznym dbaniu o jakość – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki Sp. z o.o., dyrektor sprzedaży i marketingu.

Artykuły wytwarzane jako marka własna obejmują niemal wszystkie kategorie spożywcze i chemiczno-kosmetyczne.

