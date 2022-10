Należąca do GTC S.A. Galeria Północna w Warszawie zainwestowała w odnawialne źródła energii (OZE). Na dachu obiektu uruchomiono 224 panele fotowoltaiczne.

Galeria Północna w Warszawie zainwestowała w odnawialne źródła energii. / fot. materiały prasowe

Galeria Północna zaczęła produkować energię z odnawialnych źródeł

Galeria Północna zdecydowała się na zamontowanie na dachu dwóch niezależnych instalacji fotowoltaicznych o wydajności 49,5 kWp każda. Składają się one z dwustronnych modułów PV Risen Bifacial, które umożliwiają przechwycenie do 30% dodatkowego promieniowania ze spodniej części panelu.

– Oddany właśnie do użytku system fotowoltaiczny to konkretne rozwiązanie, dzięki któremu możemy nie tylko zmniejszyć skalę zakupów energii na rynku, częściowo obniżyć koszty, ale także – co istotne – w warunkach niepewności osiągnąć pewien stopień niezależności energetycznej dla naszej infrastruktury, wpisując się tym samym w coraz mocniejszy eko-trend na polskim i globalnym rynku retail – komentuje Roman Bugajczyk, Head of Retail in Poland w GTC S.A.

– W ciągu roku dzięki panelom słonecznym będziemy w stanie wytworzyć 97.900 kWh energii, znacząco także zmniejszymy emisję dwutlenku węgla – dodaje.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl