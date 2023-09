Centra handlowe Westfield Arkadia i Westfield Mokotów we współpracy z partnerem – PoWarszawsku organizują wycieczki po Warszawie zabytkowym tramwajem z 1940 roku. Wycieczki są zaplanowane na sobotę oraz niedzielę, 9 i 10 września.

Zwiedzanie Warszawy zabytkowym tramwajem – wycieczka Westfield Mokotów i Westfield Arkadia oraz PoWarszawsku. / fot. materiały prasowe

W czasie wycieczek zabytkowym tramwajem z Westfield do Westfield uczestnicy poznają ciekawostki i historie dotyczące miejsc i obiektów, które będą mijać na trasie. W roli przewodnika wystąpi Łukasz Ostoja-Kasprzycki, pomysłodawca projektu PoWarszawsku i rodowity warszawiak. Opowie między innymi o tym, czym były lektyki i czy były popularne w Warszawie, gdzie zamontowano pierwszy taksometr, jak brzmiała gwara dorożkarzy oraz czy to prawda, że kiedyś w Warszawie jeździły najbardziej luksusowe autobusy na świecie. Wycieczki są zaplanowane na sobotę oraz niedzielę, 9 i 10 września. W każdy z tych dni będą zorganizowane po dwa przejazdy rozpoczynające się o godzinie 12.00 i 14.00, które potrwają około 1,5 godziny.

– Podczas tegorocznego projektu „Spacery z PoWarszawsku i Westfield Mokotów” po raz pierwszy zaprosiliśmy uczestników do zwiedzania Mokotowa i Służewa zabytkowym tramwajem. Pomysł spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem naszych klientów, a zapisy zamknęły się w ciągu kilku godzin. Dlatego też, tym razem, wspólnie z Westfield Arkadia, postanowiliśmy jeszcze raz zaprosić miłośników opowieści sprzed lat na tramwajowe zwiedzanie miasta – mówi Izabela Wójcik, dyrektorka centrum handlowego Westfield Mokotów.

Plan wycieczki jest wyjątkowy – główne punkty na trasie to: PKP Służewiec, ul. Marynarska, Rondo Unii Europejskiej (Westfield Mokotów), ul. Wołoska, Aleja Niepodległości, Dworzec Centralny, Aleja Jana Pawła II, Rondo Radosława (Westfield Arkadia), Most Gdański, Rondo Starzyńskiego, ul. Jagiellońska, Dworzec Wileński, Most Śląsko-Dąbrowski, Stare Miasto, Plac Bankowy, ul. Marszałkowska, Plac Zbawiciela, Plac Unii Lubelskiej, ul. Puławska, Królikarnia, ul. Woronicza i ul. Wołoska. Wycieczka zakończy się w miejscu jej startu, tj. na przystanku PKP Służewiec.

– Podobnie jak Westfield Mokotów w ubiegłym roku po raz pierwszy zaprosiliśmy naszych klientów na spacery po okolicznych dzielnicach. Projekt kontynuowaliśmy w tym roku w sierpniu. Wszyscy chętni mogli poznać ciekawostki z zakresu sportu, gastronomii, gwary warszawskiej oraz zagadki kryminalne stolicy. Chcemy zaskakiwać naszych klientów, dlatego na zakończenie wakacji zdecydowaliśmy się pójść o krok dalej i zaprosić wszystkich chętnych na wycieczkę zabytkowym tramwajem trasą łączącą oba warszawskie centra Westfield – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Udział w wycieczkach „Westfield i PoWarszawsku łączą dzielnice...zabytkowym tramwajem!” jest bezpłatny, jednak obowiązują na nie zapisy. W każdej wycieczce może wziąć udział maksymalnie 50 osób. Liczba miejsc jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia maksymalnego komfortu uczestników. Zapisy ruszyły 4 września za pośrednictwem strony: https://evenea.pl/pl/katalog-wydarzen?q[name][prefix]=westfield.

