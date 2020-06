Strajk najemców w Galerii Północnej, GTC prosi o cierpliwość

GTC, jako inwestor i zarządca Galerii Północnej przygotował oświadczenie w związku ze strajkiem najemców obiektu. Firm podkreśla, że prowadzi intensywne działania na rzecz stałego wzrostu liczby odwiedzających Galerię Północną:

"Tylko w 2018 roku centrum handlowe odwiedziło 10 milionów klientów. W 2019 obroty wzrosły o 21% w porównaniu do poprzedniego roku i byliśmy świadkami 20 otwarć nowych sklepów, butików i punktów usługowych tak znanych marek jak Mango, Tom Tailor, Time for Wax, Egurrola Dance Studio oraz pierwszego w Warszawie salonu marki Junior. W kwietniu 2019 zbudowaliśmy na dachu centrum unikalny na skalę Polski projekt w postaci tężni solankowej, która przyciąga odwiedzających i jest doceniana przez wielbicieli ekologicznych rozwiązań. Epidemia COVID-19 nie powstrzymała naszych planów rozwojowych. Wykorzystaliśmy czas obowiązkowego zamknięcia centrów handlowych możliwie najbardziej produktywnie. W marcu i kwietniu br. trwały intensywne prace nad rozbudową i uatrakcyjnieniem Galerii Północnej. Na terenie obiektu powstały dwa nowe place zabaw, nowe strefy restauracyjne oraz gigantyczny mural z mapą świata.Obecnie, gdy możemy gościć naszych klientów ponownie, nie ustajemy w działaniach by poprawiać wyniki w naszych centrach handlowych i chcemy to robić we współpracy z naszymi najemcami. Organizujemy wydarzenia i aktywności, które przyciągają klientów i zapewniają im dobrze spędzony czas z rodziną. Tylko w Galerii Północnej w ostatnim czasie zorganizowaliśmy dwie wystawy: jedną z 12 gigantycznymi figurami smoków, drugą z postaciami Playmobil, wznowiliśmy „Zieloną Loterię”, w której na klientów czeka ponad 100 nagród, a każdego wieczoru odwiedzający centrum handlowe mogą podziwiać niezwykły pokaz „Światło i dźwięk”. Rozumiemy obecną trudną sytuację handlowców i staramy się wspierać najemców w naszych centrach handlowych. Dla nas to również nie jest łatwy czas. Jesteśmy gotowi negocjować z każdym najemcą, jednak takie negocjacje wymagają czasu i nie jest możliwe, by zakończyć je w jeden dzień. Jeśli wszyscy podejdziemy do procesu negocjacji z cierpliwością i otwartą głową, jesteśmy przekonani, że uda nam się wypracować rozwiązania korzystne dla obu stron".

Przypomnijmy, że kilkadziesiąt sklepów w Galerii Północnej, takich jak Sephora, Deichmann czy Wittchen, jest w czwartek przez kilka godzin zamkniętych. Chodzi o protest najemców, którzy domagają się głównie dostosowania stawek czynszów do obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej.