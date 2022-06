Studenci z UE w Poznaniu z zarzutami wobec Żabki

Autor: wirtualnemedia.pl

Data: 20-06-2022, 09:19

Studenci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zarzucają spółce Żabka Polska, że wykorzystała bezprawnie ich pomysł na zielonego hot-doga. Sieć odpiera zarzuty.





Studenci z UE w Poznaniu z zarzutami wobec Żabki, fot. shutterstock

Żabka z konkursem na najlepsze pomysły

Sprawa zaczęła się pod koniec 2019 roku. Wtedy to Żabka we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (reprezentowanym przez spółkę celową SCUEP) ogłosił konkurs dla studentów „Kreatorzy Produktu”. Żabka wyłaniała w ten sposób najlepsze pomysły na produkty, które trafiłyby do sprzedaży w jej sklepach na wyłączność.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Helena Dwernicka i jej zespół do konkursu „Kreatorzy Produktu” zgłosili pomysł „Kumkacza”, który potem zmienili na zielonego hot-doga na wynos - „Żapnapkę”.

Koncept Żapnapki nie zajął żadnego z miejsc na podium

Mimo pozytywnych ocen na finale, koncept Żapnapki nie zajął żadnego z miejsc na podium. Jakież było zdziwienie studentów, kiedy 25 czerwca 2020 roku Żabka zaczęła kampanię promocyjną nowości - zielonego hot-doga „Willy Zielonka”. Podobieństwo produkty do ich Żapnapki według studentów obejmuje kształt, sposób podania i skład. Żabka zaprzecza, że Willy Zielonka była inspirowana studencką Żapnapką.

Więcej w serwisie wirtualnemedia.pl