Co w handlu działo się w Polsce w styczniu? Wiele pozytywnych rzeczy, ale zdarzały się także spektakularne porażki. Przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom.

Jakie wydarzenia zatrzęsły handlem w styczniu 2023 r.?/ fot. mat. prasowe, Shutterstock

Shopee znikło z Polski

Shopee działało w Polsce tylko do 13 stycznia. Niespodziewana informacja pojawiła się na dzień przed jej odwrotem z polskiego rynku. Co ciekawe, nawet pracownicy polskiego oddziału o jego zamknięciu dowiedzieli się w ostatniej chwili – czyli wtedy, kiedy wiadomość została podana oficjalnie.l

Amazon z zarzutami UOKiK

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie Amazon. Zarzuty dotyczą m.in. wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży i terminów dostaw.

- Amazon EU SARL z siedzibą w Luksemburgu jest jednym z przedsiębiorców sprzedających na platformie Amazon.pl. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły sygnały wskazujące na nieprawidłowości w świadczeniu usług w ramach serwisu. Od września 2021 r. Prezes UOKiK prowadził postępowanie wyjaśniające, teraz spółka otrzymała zarzuty stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - poinformował UOKiK.

Downsizing w handlu żywnością

Coca-Cola w butelce 850 ml zamiast 1l, kostka masła o gramaturze 170g, a Ptasie Mleczko 340 g – to właśnie downsizing. Polacy przyzwyczajają się do stopniowego zmniejszania opakowań za zakupach spożywczych, a producenci coraz częściej z tego korzystają.

Chatboty wzbudzają zainteresowanie

Chatboty i voiceboty w ostatnim czasie stają się elementem naszej codzienności, zyskują coraz więcej zastosowań i budzą coraz więcej pozytywnych skojarzeń. Są już w Żabce i Biedronce.

„Do Biedronki Idę” – nowa kampania Biedronki

"Do Biedronki Idę" to nowa promocja popularnej sieci dyskontów. Prawie 9 milionów polskich gospodarstw domowych otrzymało specjalną ulotkę z kodem, dzięki której mogą skorzystać z promocji na popularne produkty w Biedronce. Nowa strategia komunikacyjna wskazuje, dlaczego warto iść do Biedronki, czasami nawet jeśli nie potrzebujemy kupować niczego konkretnego.

Dino goni Biedronkę. Rekordowe notowania na giełdzie

Aż na 38,5 mld zł była wyceniana spółka Dino Polska na giełdzie w poniedziałek 30 stycznia, by we wtorek oddać trochę z historycznego wyniku. Tak blisko portugalskiego właściciela sieci Biedronka jeszcze nie była. Jest już blisko pierwszej "50" światowych detalistów.

W poniedziałek 30 sierpnia notowania Dino Polska na warszawskiej giełdzie osiągnęły swoje historyczne maksimum. Przez moment za akcję dynamicznej krajowej sieci detalicznej płacono 393,10 zł, czyli o 4,7 proc. więcej niż na koniec ub.r. i o 28,8 proc. więcej niż 12 miesięcy wcześniej. We wtorek część inwestorów postanowiła zrealizować zyski i akcje spadają o około 2 proc., tak czy inaczej poważnie zbliżyły się do poziomu, który niewiele polskich spółek w historii osiągnęło, czyli kapitalizacji 40 mld zł.

Wartość rynkowa Dino jeszcze nigdy nie była tak blisko Jeronimo Martins, portugalskiego właściciela Biedronki. Na zamknięcie sesji w poniedziałek pojedyncza akcja JM była notowana na giełdzie w Lizbonie po 20,04 euro, co daje 12,6 mld euro kapitalizacji. W przeliczeniu na kurs średni NBP dostajemy 59,4 mld zł. Oznacza to, że Dino brakuje do swojego głównego konkurenta jeszcze 20,9 mld zł. Dino musiałby urosnąć o jeszcze 54 proc., żeby nadrobić dystans.

Uber startuje z usługą Uber Direct i będzie dostarczał… wszystko

- Planujemy realizować naszą wizję "dostarczania wszystkiego". W praktyce oznacza to większy nacisk na pozyskiwanie partnerów z segmentu zakupów spożywczych i realizowania sprzedaży bezpośrednio przez aplikację, a także uruchomienie nowej usługi Uber Direct - zapowiada Michał Dubisz, General Manager Uber Eats.

Co ciekawe, nawyki wyrobione w czasie pandemii takie jak zamawianie posiłków, czy zakupy online zostały utrwalone na dłużej. Zarówno konsumenci, jak i dostawcy przyzwyczaili się do tego kanału i trudno im sobie wyobrazić jego brak.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl