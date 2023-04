Handel

Przepis na sukces by InPost. "Nie dostęp do kultowej technologii, ale ekstremalna klientocentryczność"

- To, co buduje dziś przewagi konkurencyjne firm to nie magiczna technologia, ale to w jaki sposób podchodzimy do niej na co dzień - mówił podczas EEC 2023 na sesji " Technologie, innowacje, digitalizacja" Szymon Wałach, wiceprezes ds. digital i strategii, członek zarządu, InPost.

Szymon Wałach, wiceprezes ds. digital i strategii, członek zarządu, InPost, mówił podczas EEC o tym, że spółka stawia na klientocentryczność/fot. WS