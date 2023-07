Sieć Dino poinformowała w raporcie rocznym o możliwości uruchomienia nowych kanałów sprzedaży, które objęłyby m.in. obszar handlu elektronicznego. Marka ogłosiła już rekrutację na stanowisko specjalisty ds. e-commerce. Jednak, czy jedna osoba wystarczy do tego, aby rozwinąć tak szeroki obszar jakim jest sprzedaż internetowa?

Dlatego jak dodał ekspert PMR Market Experts, aby działalność ta była opłacalna dla Dino musiałyby zostać spełnione takie warunki jak zaplanowanie dopracowanego w najdrobniejszych szczegółach modelu zakupowego i logistycznego, odpowiednio duży koszyk zakupowy, a także wyselekcjonowany i komplementarny asortyment.

- Wchodząc w obszar sprzedaży e-commerce należałoby tak skomponować asortyment, aby wyróżniał się on od towarów dostępnych w sklepie stacjonarnym. To jednak oznaczałoby konieczność stworzenia zmodyfikowanego modelu negocjacyjnego i logistycznego. Nasuwa się też pytanie, czy nakładane przez sklepy marże wystarczą do tego, aby wygenerować przychody, które pokryją koszty logistyki - komentuje Śmiejkowski.