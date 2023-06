Był Black Dog i Love Dog, teraz czas na Summer Doga. Żabka z okazji rozpoczynającego się lata i nadchodzących wakacji wprowadza do swojej oferty limitowaną, „słoneczną” wersję hot doga. Summer Dog składa się z żółtej bułki i żółtej kiełbaski z dodatkiem mango. Do tego zestawuproponuje dwa nowe sosy Summer – słodki mango lub pikantny pomidor-mięta.

Summer Dog w Żabce. Limitowany żółty hot dog w czasowej ofercie sieci

Hot dogi w Żabce

Hot dog to niekwestionowany król ciepłych przekąsek z oferty Żabki. W sumie w ub.r. sieć sprzedała prawie 74 mln hot dogów, a w najlepszym sprzedażowo dniu – ok. 370 tys. hot dogów, co 3 sekundy. Klienci sieci chętnie sięgają także po te unikatowe, kolorowe edycje, które w ofercie czasowej pojawiają się w Żabce, takie jak Black Dog czy różowy Love Dog.

Żabka Summer Dog: Co to?

Summer Dog to połączenie żółtej bułki z dodatkiem kurkumy, żółtej kiełbaski z dodatkiem mango i kurkumy oraz dedykowanych sosów – Summer mango to słodki sos na bazie majonezu, pulpy mango i kardamonu, a pikantny sos Summer pomidor-mięta jest przygotowany na bazie pomidorów, papryczek jalapeno i habanero, z dodatkiem mięty.

Klienci sieci będą mieli także możliwość skomponowania własnej wersji słonecznego hot doga. Może się on składać z żółtej bułki, dowolnie wybranej kiełbaski lub parówki oraz dowolnego sosu. Podstawą tej przekąski może też być jasna bułka, dowolnie wybrana kiełbaska lub parówka oraz wyjątkowe sosy Summer.

Żabka Summer Dog: Do kiedy?

Summer Dog będzie dostępny w ofercie Żabki do wyczerpania zapasów, w niższej cenie wraz z aplikacją Żappka. W dniu zakończeniu roku szkolnego Żabka zaprasza na słoneczne hot dogi nie tylko uczniów, organizując Happy Hours w godz. 9:00-13:00, w czasie których Summer Doga będzie można kupić w cenie 3,99 zł.

Słoneczny hot dog także w Żabce Nano

Summer Dogi w Żabce Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie będzie przygotowywał także Robbie – robot stworzony specjalnie dla konceptu Żabka Nano w oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji. Klienci sklepu autonomicznego będą mogli zamówić „klasycznego” hot doga w wersji max lub małego słonecznego hot doga z żółtą kiełbaską, kabanosem lub standardową parówką.

Żabka liderem oferty gastronomicznej

Żabka podaje, że jest największą siecią punktów gastronomicznych w Polsce. W jej ofercie znaleźć można hot dogi, panini, pizza wrapy, kanapki śniadaniowe focaccini oraz wiele słodkości – od croissantów, przez drożdżówki, donuty i pączki. W kilkuset wybranych sklepach Żabka dostępne są także chrupiące przekąski #prostozpieca: frytki, nuggetsy z kurczaka czy pikantne stripsy z kurczaka. Nie brakuje także gorącej, świeżo mielonej kawy z ekspresu oraz innych ciepłych napojów.

