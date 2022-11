Supermarket online delio wystartował w Łodzi i okolicy ze swoim nowym modelem dostaw na rano. W ramach tej funkcjonalności Lite e-Commerce gwarantuje, że zakupy trafią do klientów przed 08:00 rano.

Supermarket online delio rozszerza obszar dostawy na rano o Łódź i okoliczne miejscowości; fot. mat.pras.

Jak działa delio?

delio jest dostępne w Polsce od lutego bieżącego roku. W tym czasie supermarket online najpierw otworzył się na mieszkańców Warszawy, a następnie Konstancina oraz Piaseczna. Jako kolejni z usług internetowego sklepu zaczęli korzystać mieszkańcy Krakowa i Gdańska. Dzięki modelowi dostaw na rano delio jest obecne również w wielu mniejszych i większych miejscowościach w całej Polsce. Od niedawna ta funkcjonalność jest dostępna również dla mieszkańców Łodzi, co oznacza ekspansję delio do ósmego z kolei województwa.

Co ważne, poszerzony zasięg obejmuje nie tylko Łódź, lecz także liczne miejscowości położne w najbliższej okolicy. Zakupami z dostawą na rano mogą się cieszyć również mieszkańcy Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego czy Rąbienia. Aby przekonać się, czy nowa funkcjonalność obejmuje nasze miejsce zamieszkania, wystarczy wpisać adres w okienku w lewym górnym rogu strony supermarketu online lub zaznaczyć go pinezką na mapie w aplikacji delio.

Zamówienie można złożyć o każdej porze za pomocą strony internetowej lub w dedykowanej aplikacji. Kurier doręczy nam zakupy w dni robocze (w tym w soboty) w godzinach 02:00-08:00 (jeśli zamówienie zostanie złożone do południa) lub kolejnego ranka (jeśli zamówimy po 12:00).

W nowym modelu dostawy na klientów czeka aż 4 tys. produktów, w tym m.in. warzywa, owoce, nabiał, a także chemia gospodarcza. Supermarket online pracuje nad poszerzeniem oferty, dzięki czemu w jego asortymencie pojawią się niedługo wszystkie niezbędne produkty. Zarówno małych, lokalnych producentów, jak i ogólnopolskich marek.

Tańsze zakupy z kodami rabatowymi od delio

Na klientów czeka specjalny kod „RANO” (należy pamiętać o wielkich literach), dzięki któremu można aktywować kupony rabatowe o łącznej wartości 450 zł. Do aktywacji promocji wystarczy, że wartość zamówionych produktów przekroczy 100 zł. Po wpisaniu kodu automatycznie otrzymamy 30 zł rabatu. Każdy użytkownik ma łącznie do dyspozycji 15 kodów. Akcja trwa do końca bieżącego roku, a regulamin promocji dostępny jest na delio.com.pl.

