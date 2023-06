Szefowie brytyjskich supermarketów odrzucili we wtorek zarzuty, że czerpią zyski z kryzysu związanego z kosztami życia, tłumacząc, że nie przenoszą w pełni presji cenowej.

Kierownictwo supermarketów w Wielkiej Brytanii odrzuca oskarżenia o czerpanie korzyści z inflacji. Fot. PAP/EPA.

Kto odpowiada za rekordowe ceny żywności?

Rosnąca inflacja żywnościowa przyczyniła się do największego obniżenia poziomu życia w Wielkiej Brytanii od czasu, gdy w latach 50. zaczęto rejestrować rekordy, i wywołała pytania o to, kto jest odpowiedzialny za rekordowe skoki rachunków za artykuły spożywcze.

Podobne naciski w całej Europie skłoniły rządy we Francji i na Węgrzech do nałożenia limitów cenowych na niektóre podstawowe produkty, ale dyrektorzy liderów rynku w UK - Tesco, Sainsbury's, Asda i Morrisons powiedzieli parlamentowi, że nie jest to potrzebne w Wielkiej Brytanii - podaje Reuters.

Jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków żywności na świecie

"Ten rynek jest bardzo konkurencyjny" – powiedział Rhian Bartlett, dyrektor handlu żywnością w Sainsbury, prawodawcom z niższej izby parlamentarnej komisji biznesu i handlu.

"Jesteśmy ogólnie uważani za jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków żywności na świecie" - dodał.

Według oficjalnych danych inflacja żywności i napojów wyniosła w maju 18,3%.

Koszty detalistów. Presje cenowe

Bartlett powiedział, że Sainsbury's powstrzymał się przed przeniesieniem wszystkich presji cenowych, z którymi się boryka.

Dyrektorzy handlu detalicznego powiedzieli, że oprócz wyższych kosztów energii muszą także pogodzić rosnące rachunki płacowe, towary i koszty logistyki. Jednocześnie muszą stawić czoła ostrej konkurencji ze strony niemieckich grup dyskontowych Aldi i Lidi, które w ostatniej dekadzie obniżyły ceny w Wielkiej Brytanii.



Branża ostrzega, że ​​istnieje również opóźnienie między spadkiem cen hurtowych i detalicznych. Mimo to ceny niektórych towarów, takich jak mleko, chleb, makaron i olej, zaczynają spadać.

Walka i marże zysku

Dyrektor handlowy Tesco, Gordon Gafa, powiedział, że grupa zarobiła 4 pensy na każdym wydanym funcie, podczas gdy Sainsbury's podał, że zarobili mniej niż 3 pensy, przy czym obaj dyrektorzy argumentowali, że nie oznacza to wysokiej marży zysku.

Branża zwraca uwagę, że duże firmy produkujące dobra konsumpcyjne, takie jak Unilever i Nestle, mają marże zysku na poziomie od 16 do 17%.

Tesco, największa brytyjska sieć detaliczna, przewiduje, że w tym roku zysk operacyjny skorygowany o detal będzie zasadniczo płaski.

