Jak pisze portal, problem z zakupami jedzenia dotyczy co najmniej 10 mln Niemców.

11,4 proc. Niemców nie może sobie pozwolić na posiłek z mięsem, drobiem lub rybą co drugi dzień. Nie stać ich również na posiłek wegetariański. Wynika to z nowych danych Eurostatu za 2022 r., o które grupa parlamentarna Partii Lewicy zwróciła się do Federalnego Urzędu Statystycznego. Dietmar Bartsch, szef grupy parlamentarnej Partii Lewicy w Bundestagu, winą za ten stan obarczył Rząd federalny, który — jego zdaniem — "nie zrobił nic, żeby zatrzymać podwyżki cen żywności". — Supermarkety stały się rajem do zarabiania pieniędzy — mówi Bartsch - czytamy w artykule.