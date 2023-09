PiS przedstawił nowy punkt programu wyborczego. Lokalna półka ma wprowadzić obowiązek, aby supermarkety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Co to dla nich oznacza?

"Lokalna półka" to nowy pomysł wyborczy PiS; fot. PAP/Michał Zieliński

"Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami. Koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów" - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

"To jest kolejna droga do obniżenia cen dla naszych konsumentów" - podkreślił minister rolnictwa Robert Telus.

Zdaniem wiceministra aktywów państwowych Andrzeja Śliwki, obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, będzie wymogiem prawnym, który funkcjonuje już w wielu krajach Europy.

Na paragonach będzie też można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi dany produkt.

Prezes PSL o programie "Lokalna Półka": najpierw trzeba ratować gospodarstwa.

Na czym polega program "Lokalna półka"?

"Trzeci konkret PiS to program 'Lokalna półka', czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów" - poinformowano w środę na Twitterze PiS.

Jak wskazał - w opublikowanym na Twitterze filmie - doradca prezydenta, były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski "ta zmiana dotyczy każdego Polak, bo każdy z nas uwielbia smaczną, zdrową, polską żywność".

"Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami. Koniec z zyskiem za wszelką cenę. Najważniejsza musi być jakość żywności i zdrowie klientów" - podkreślił. Wskazał, że na programie zyskają i rolnicy, i klienci.

Zapowiedział, że na paragonach będzie można sprawdzić z jakiego kraju pochodzi produkt. Jak podkreślił to dla konsumentów bardzo ważna informacja.

Lokalna półka - czy ten program obniży ceny żywności?

"To jest kolejna droga do obniżenia cen dla naszych konsumentów" - podkreślił minister rolnictwa Robert Telus. Wskazał, że Polska ma mało własnego przetwórstwa surowców rolnych. "Ale jak będzie produkt na lokalnej półce, to lokalne przetwórstwo będzie się rozwijać" - tłumaczył.

Wyjaśnił, że rolnicy będą mogli sprzedać produkty bez pośredników. "Produkt nie będzie jechał ponad 100 km. W Europie średnia przemieszczania produktu spożywczego to 170 km" - wskazał.

Telus poinformował, że rząd ma przygotowaną ustawę, "żeby supermarkety musiały kupować". "To też jest z korzyścią dla supermarketów. Byłem na takim spotkaniu sieci handlowych i mówiłem im już o tym w zeszłym roku i oni byli zainteresowani, bo wtedy klient chętniej przyjdzie do ich supermarketu. To jest z korzyścią dla wszystkich. To jest konkret dla polskiej wsi" - podkreślił minister.

Zwrócił uwagę, że jest jeszcze w Polsce "wiele pozostałości Społem, GS-ów, lokalnych sklepów". "Będziemy to rozwijać. Będziemy z nimi handlować. Chcemy im pomóc. To jest dla nas ważne, żeby rozwijać te małe sklepy, bo to są nasze sklepy" - powiedział szef MRiRW.

Dodał, że przez wiele lat prowadził sklep. "Mój sklep nazywał się 'Teli'. Mieszkańcy utożsamiali się z tym sklepem. Musimy do tego wrócić. 'Lokalna półka' w tym pomoże" - ocenił Telus.

Telus zwrócił uwagę, że w Polsce "mamy wielkie koncerny, które decydują o cenach produktów". "Lokalna półka idzie w tym kierunku, żebyśmy mieli lokalne przetwórstwo, nasze polskie. Nasze małe przetwórstwo będzie dużo lepsze. Myśmy to stracili w momencie transformacji, gdy nas wprowadzono do UE. Teraz koncerny rządzą" - powiedział. "Przeznaczyliśmy ponad 3 mld zł na rozwój przetwórstwa, wniosków wpłynęło na 6 mld zł. To znaczy, że nasi lokalni rolnicy chcą odtworzyć to przetwórstwo" - dodał.

Czy na programie "Lokalna półka" skorzystają rolnicy?

Propozycje programowe PiS wynikają z rozmów, które prowadzimy z Polakami; ta propozycja wychodzi naprzeciw tego, czego chcą konsumenci - powiedział w środę w Polsat News wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, odnosząc się do zaprezentowanego przez PiS programu "Lokalna półka".

Dodał, że polscy rolnicy będą zadowoleni z tego, że będą mogli dostarczać produkty. "My jako odbiorcy będziemy mieli pewność, że ktoś, kto produkuje, czy też piecze chleb będzie mógł dostarczać ten chleb" - powiedział wiceszef MAP.

Program "Lokalna Półka" to z jednej strony danie konsumentom dostępu do dobrych, lokalnych produktów, z drugiej strony to jest danie szansy rolnikom na sprzedawanie swoich towarów blisko miejsca ich wytworzenia - powiedział w środę w PR24 poseł PiS, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel.

Zdaniem Fogla, program jest wzmacnianiem lokalnych przedsiębiorstw, a także skracaniem łańcuchów dostaw. "To w pandemii okazało się groźne, te długie łańcuchy dostaw, które mogą zostać przerwane w wyniku globalnych wydarzeń (...). Bezpieczeństwo żywnościowe będzie się zwiększało" - ocenił.

Zapowiedział, że obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców, będzie wymogiem prawnym, który funkcjonuje już w wielu krajach Europy. "Liczymy, że zadziała to również u nas" - stwierdził.

Lokalna półka a patriotyzm konsumencki

- Zależy nam, aby w ofercie sieci handlowych obowiązkowo znalazło się określone minimum owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa, które pochodzą od lokalnych producentów. Zyskają na tym rolnicy, sieci handlowe oraz konsumenci. Na paragonach będzie też można sprawdzić, z jakiego kraju pochodzi dany produkt. Będzie też na nim widać, jaka jest suma wydatków na polskie produkty. Pozwoli to na podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Patriotyzm konsumencki będzie dużo łatwiejszy" - napisał rzecznik rządu Piotr Müller na Twitterze.

Lokalna półka okiem PSL

Najpierw trzeba ratować gospodarstwa, żeby miał kto dostarczać i żeby była opłacalność w produkcji rolnej - powiedział w środę w Radiu Zet lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz komentując propozycję programową PiS "Lokalna półka".

