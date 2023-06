Susza dotykająca Hiszpanię i Portugalię ma wpływ na wysoki poziom inflacji w przypadku produktów rolnych, wynika z szacunków Eurostatu i opinii ekspertów z Półwyspu Iberyjskiego. Dzięki obniżeniu przez rząd w Lizbonie podatku VAT na 44 towary ceny podstawowych produktów spożywczych spadły jednak w Portugalii o 7,6 proc. w ciągu miesiąca - powiedział PAP portugalski ekonomista Miguel Monteiro.

Rząd w Lizbonie obniżył podatek VAT na 44 towary; fot. unsplash.com / Hanson Lu

Susza w Portugalii a wzrost cen żywności

Analizujący w poniedziałek dane rządowej agendy gospodarczy dziennik "Dinheiro Vivo" z Lizbony wskazuje, że o ile w pierwszym kwartale 2023 r. średni poziom inflacji wynosił w przypadku produktów rolnych w UE 17 proc., o tyle w Hiszpanii oraz Portugalii wzrósł do 33 proc.

Nasilająca się na Półwyspie Iberyjskim susza, co odnotował Eurostat, doprowadziła do ograniczenia produkcji w rolnictwie, co z kolei przełożyło się na drastyczny wzrost cen żywności.

Zerowy VAT na żywność w Portugalii

Zjawisko rosnących cen produktów rolnych potwierdza niezależny portugalski ekonomista Miguel Monteiro. Wskazuje, że w drugim kwartale 2023 r. należy oczekiwać w Portugalii wyhamowania inflacji w przypadku produktów spożywczych w związku z obniżeniem przez rząd Antonia Costy w kwietniu br. podatku VAT na 44 towary do zerowego poziomu.

"Po pierwszym miesiącu obowiązywania nowej regulacji ceny podstawowych produktów spożywczych spadły w Portugalii średnio o 7,6 proc.", powiedział PAP Miguel Monteiro.

Produkcja rolna i ceny żywności w Portugalii

Portugalski ekonomista przypomniał, że po suchej zimie i wiośnie, a także w związku z utrzymującą się od tygodnia falą upałów należy spodziewać się ograniczonej produkcji rolnej i mniejszych zbiorów na Półwyspie Iberyjskim.

W poniedziałek w południowej Portugalii i Hiszpanii utrzymują się upały przekraczające 40 st. Celsjusza. Szczególnie gorąco jest w słynącej z licznych plantacji Andaluzji, gdzie słupek rtęci przekroczył po południu 44 st. C.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl