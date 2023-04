Białoruska firma meblarska Swed House, która sprzedaje przedmioty imitujące szwedzkiego giganta IKEA, otworzyła w sobotę 15 kwietnia swój pierwszy sklep w Moskwie.

Swed House rozpoczyna ekspansję; fot. PAP/EPA

IKEA w Rosji. Zastąpił ją Swed House

IKEA wstrzymała wszystkie operacje detaliczne i produkcyjne w Rosji wkrótce po tym, jak Moskwa rozpoczęła działania wojenne przeciwko Ukrainie, wraz z dziesiątkami innych zachodnich firm.

"Nie jesteśmy IKEA – chcemy być jak IKEA, mamy własne marki, własne towary. Tak, mamy też produkty IKEA" – powiedział dyrektor generalny Swed House, Mamedali Kasymov, które cytuje Reuters.

Jak dodał, 15% do 20% asortymentu to oryginalne produkty IKEA. "Nikt nam tego nie zabronił… nasze własne towary Swed House również cieszą się dużym zainteresowaniem” – powiedział Kasymov.

Sklepy "jak IKEA" - plany ekspansji

Swed House początkowo zamierza otworzyć pięć sklepów w moskiewskich centrach handlowych, zanim w przyszłym roku przeniesie się do innych regionów Rosji, potwierdził Kasymow.

Wśród klientów, którzy byli pytani przez agencję Reuters, panują mieszane uczucia dotyczące nowego konceptu.

"Ostatnio bardzo tęskniliśmy za IKEA. Ten nowy sklep to, powiedzmy, przyjemny początek" – powiedziała Natalia. Inni mówili, że lokale są za małe oraz mieli zastrzeżenie co do ekspozycji towarów.

„Jeśli chcą się poprawić, droga przed nimi jest wciąż bardzo długa" - mówiono.

