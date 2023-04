Eksperci, menedżerowie, przedstawiciele zarządów firm, politycy i decydenci spotkają się w MCK w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 r.

O świadomym konsumencie i wstrząśniętym handlu już 25 kwietnia na EEC 2023/fot. PTWP

EEC 2023. Zapraszamy 24-26 kwietnia

W trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego poruszane będą liczne tematy związane z handlem. Odbędzie się szereg sesji tematycznych, do których zaproszono ekspertów, menedżerów, przedstawicieli zarządów firm, polityków i decydentów.

Polecamy Państwa uwadze sesje:

Nowy świadomy konsument

25 kwietnia 2023 • 09:30-11:00

Czy świadomość zmian klimatycznych, społecznych niesprawiedliwości itp. wpływa znacząco na wybory konsumentów, czy nadal liczy się tylko niska cena i szybka dostawa? Czy gospodarka, branże i poszczególni producenci przygotowują się na zmiany związane z nowym podejściem konsumentów i czy życie slow naprawdę może zastąpić życie fast?

W debacie wezmą udział: Agnieszka Dziedzic, dyrektor marketingu, VIVE Textile Recycling, Katarzyna Konkel, CEO, Omnisense, Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający, Żabka Polska, Grupa Żabka, Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF, Artur Resmer, członek zarządu, PKP Intercity SA, Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży, Nestlé Polska.

Retail wstrząśnięty, nie zmieszany

25 kwietnia 2023 r. w godz. 13:30-14:30.

W debacie udział wezmą: ARKADIUSZ BRZOSTOWSKI, dyrektor zarządzający Kazar; RENATA JUSZKIEWICZ, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji; KRZYSZTOF KOŚMIDER, dyrektor zarządzający Accenture w Polsce; OLGA SOBIERAJ, Founding Partner, Strategic Advisor Olga Sobieraj & Co; KONRAD WACŁAWIK, Head of Retailer Services Nielsen IQ; MIKOŁAJ WEZDECKI, dyrektor ds. digitalizacji LPP.

E-commerce – szansa dla mniejszych firm

24 kwietnia 2023 roku. w godz. 14:30-16:00.

W debacie udział wezmą: ALEKSANDRA BORYCKA, Head of Marketplace Amazon.pl; TOMASZ CIĄPAŁA, prezes zarządu G8, właściciel Lancerto oraz Próchnik; ALEKSY LISOWSKI, CEO & Owner Netfox; KAROLINA OPIELEWICZ, członkini zarządu, z-ca dyrektora generalnego Krajowej Izby Gospodarczej; GRZEGORZ OSZAST, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu; DAMIAN WISZOWATY, CEO Gonito.

Handel nowej ery

25 kwietnia 2023 r. o godz. 11:30-13:00.

W debacie udział wezmą: KRZYSZTOF GERLACH, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej mBank, KATARZYNA KONKEL, CEO Omnisense, GRAŻYNA PIOTROWSKA-OLIWA, członek Rady Dyrektorów Pepco Group, prezes zarządu Grupy Modne Zakupy, MICHAŁ PŁOTNICKI, Partner Zespółu Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce EY.

Zielony handel

25 kwietnia 2023 r. w godz. 15:00-16:00.

W debacie udział wezmą: JAMIE CRUMMIE, Co-founder Too Good To Go; KATARZYNA DŁUGA, marketing manager Lewiatan Holding, prezes Fundacji PSH Lewiatan; MAŁGORZATA MOLĘDA-ZDZIECH, kierownik Katedry Studiów Politycznych, pełnomocnik rektora ds. współpracy z UE Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka sieci Team Europe Direct Polska; JACEK OSTROWSKI, założyciel Yellow Octopus Group; JAROSŁAW URBAN, wiceprezes zarządu VIVE Textile Recycling.

Zrównoważone łańcuchy dostaw

25 kwietnia 2023 r. 25 kwietnia 2023 r. w godz. 15.00-16.00.

W debacie udział wezmą: ADAM HIRNY, dyrektor Departamentu Wsparcia Transformacji Energetycznej Bank BNP Paribas; KATARZYNA KŁACZYŃSKA-LEWIS, Partnerka, Adwokatka, Liderka Praktyki Energetycznej i Ochrony Środowiska EY Law; ANNA MIERNIKIEWICZ, dyrektor logistyki VIVE Textile Recycling; WOJCIECH PISKORSKI, ekspert SGS Polska; REINIER SCHLATMANN, CEO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej DS Smith.

Retail Tech

25 kwietnia 2023 r. w godz. 16:30-17:30.

W debacie udział wezmą: KRZYSZTOF BAJOŁEK, prezes zarządu Answear.com; JAKUB GIERSZYŃSKI, członek zarządu Zdrowit, prezes zarządu Melissa; EWA ŁUNIEWSKA, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski; BARTEK PUCEK, CEO Forward Operators, twórca newslettera Pucek.com; MARCIN ZIMNICKI, członek zarządu, dyrektor Retail Technology Hub Exorigo-Upos.

Marketplace – świat na cyfrowej platformie

25 kwietnia 2023 r. w godz. 16:30-17:30.

W debacie udział wezmą: KAMIL MAKULA, CEO Superauto.pl, CEO Totalmoney.pl; SZYMON MIDERA, założyciel, prezes zarządu Shumee; ANDREJ MODIC, founder, CEO LokalnyRolnik.pl; DANIEL ROGIŃSKI, dyrektor generalny Zalando CEE; MARCIN TREPKA, partner Baker McKenzie; DAMIAN WISZOWATY, CEO Gonito.

Tegoroczny, XV Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Istnieje możliwość akredytacji przez formularz na stronie, umożliwiający wybór uczestnictwa stacjonarnego lub online. Prosimy nie zwlekać z dołączeniem do grona zaakredytowanych – zgłoszenia do udziału stacjonarnego przyjmujemy DO PIĄTKU 21 KWIETNIA, DO GODZ. 15.00.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl