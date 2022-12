- Nadchodzące święta będą z pewnością inne niż ubiegłoroczne. Pędząca inflacja spędza sen z powiek większości konsumentów i z pewnością zmusi wielu z nich do oszczędności w najbliższych tygodniach - mówi Marek Zachalski, analityk Centrum Monitorowania Rynku.

Święta 2022. O ile podrożały sery, bakalie, czekolada i alkohol? Fot. shutterstock

Świąteczne paragony grozy

- Klienci sklepów detalicznych zdążyli się co prawda oswoić z galopującymi cenami jednak mimo to, zakupy świąteczne mogą faktycznie wstrząsnąć domowym budżetem, a słynne już, głównie wakacyjne pojęcie „paragonów grozy” nabierze w te święta nowego znaczenia - mówi Marek Zachalski, analityk Centrum Monitorowania Rynku.

- W wskaźnikach ogólnych, na papierze, sytuacja w przypadku produktów spożywczych nie wygląda jeszcze dramatycznie. Średni koszyk zakupowy w sklepach małoformatowych był w listopadzie droższy o ok 15% niż przed rokiem, w przypadku supermarketów o 19%. To jednak średnie. Analizując już samą żywność, dynamiki cen względem listopada ubiegłego roku są już o kilka punktów procentowych wyższe (odpowiednio 18% i 20%) ale nadal nie obrazują tego, na co konsumenci muszą przygotować się w te święta - tłumaczy.

Co najbardziej podrożało?

- Jeśli spojrzymy jakie kategorie notują najwyższe wzrosty cen, okaże się że są to przede wszystkim produkty podstawowe a więc takie, które najczęściej występują w koszykach świątecznych. I tak, w przypadku sklepów małoformatowych za opakowanie cukru, przyjdzie nam zapłacić o niemal 90% więcej niż przed rokiem a za opakowanie mąki czy mleka 40%. Niewiele niższe wzrosty, widoczne są dla produktów mlecznych, olejów czy kawy mielonej - informuje analityk CMR.

CZYTAJ TEŻ: Wyjątkowo drogie święta. Te produkty podrożały najbardziej

Zestawienie przygotowane przez CMR.

O ile są droższe pomidory i banany?

- Również w przypadku produktów świeżych, ceny, jakie przyjdzie nam zapłacić, będą zdecydowanie wyższe. Za kilogram pomidorów czy ziemniaków musimy zapłacić dziś o ponad 25%, a za kilogram bananów ok 1/3 więcej niż w listopadzie 2021 - mówi Marek Zachalski.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Jak będą czynne Kaufland, Stokrotka, Carrefour i Żabka w święta i w Sylwestra?

Ile kosztują sery twarogowe?

Przyglądając się bardziej świątecznym artykułom również daleko do optymizmu. Sery twarogowe podrożały rok do roku o 31%, majonez o 38%, bakalie o 15% a konserwy rybne o 14%.

Pocieszeni mogą być bardziej fani słodyczy, bowiem to grupa produktów, która nadal drożeje najwolniej spośród najważniejszych kategorii FMCG. Cena tabliczki czekolady jest dziś wyższa o ok 11%, a za opakowanie pralin zapłacimy „zaledwie” 10% więcej niż w roku ubiegłym - informuje analityk.

- W przypadku wielu kategorii, rozwiązaniem będzie wybór sklepów większego formatu. Supermarkety, Dyskonty czy Hipermarkety z uwagi na swój zdecydowanie większy potencjał zakupowy i promocyjny w wielu przypadkach notują mniejsze wzrosty cen jednak i tu dynamiki są dwucyfrowe - tłumaczy.

Zestawienie przygotowane przez CMR.

Ile zapłacimy za zakupy sylwestrowe?

- Nieco mniej bolesne powinny być za to zakupy sylwestrowe, bowiem ceny w kategoriach z tego koszyka notują wyraźnie niższe wzrosty. Wynika to po części z większego znaczenia regulacji rządowych w kształtowaniu cen alkoholu czy wyrobów tytoniowych. Te ostatnie, z sztywnymi cenami, podrożały względem ubiegłego roku jedynie o 6% - informuje analityk CMR.

Ile kosztuje alkohol?

- Z kolei w przypadku alkoholi, nawet najmocniej drożejące wódki czyste są dziś droższe o 18% w przypadku sklepów małego formatu i 17% w większych supermarketach. Wielbiciele innych mocnych trunków, powinni jednak w mniejszym stopniu to odczuć. Za butelkę whisky zapłacimy dziś o 8% więcej, za butelkę rumu jedynie 7% więcej niż w listopadzie 2021 roku. Również najczęściej współkupowane z nimi słone przekąski notują przeciętnie ok 16% wzrostu, a w przypadku chipsów 17% - podsumowuje Marek Zachalski.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl