Girlandy, lampiony, świece: według danych Shopee, Polacy dbają

o atmosferę świąteczną, kupując dekoracje świetlne. Trendy wśród kupujących: niedziela to czas poszukiwań najlepszych ofert i planowania; zakupy odkładamy na finał kampanii. Co więcej?

Co Polacy najchętniej kupują na święta?/ fot. Sapan Patel on Unsplash

Co kupujemy przed Świętami? Kiedy poświęcamy czas na wyszukiwanie najlepszych ofert i składanie zamówień? Na chwilę przed Świętami Bożego Narodzenia platforma zakupowa Shopee dzieli się wiedzą na temat przedświątecznych trendów konsumenckich podczas kampanii 12.12 Świąteczne Mega Okazje, która odbywała się od 29 listopada do 12 grudnia.

Planowanie zakupów

● Na zakupy jest czas wieczorem

Chociaż zimą zmrok zapada wcześniej, aktywność zakupowa użytkowników platformy zdecydowanie wzrasta po pracy, od godziny 17. Liczba składanych zamówień rośnie z każdą godziną, a szczyt zakupów przypada na czas od 20 do 22. Użytkownicy Shopee przyzwyczaili się jednak również do tego, że w czasie kampanii o godzinie 12 na platformie pojawiają się nowe Okazje Dnia, obejmujące zniżki nawet do -70%. To sprawia, że także między 12 a 13 widać wyraźny skok aktywności kupujących i liczby składanych zamówień.

● W niedzielę planujemy , w poniedziałki kupujemy

Więcej wolnego czasu w weekend sprawia, że niedziela okazuje się być tym dniem tygodnia, w którym użytkownicy platformy poszukują konkretnych produktów i najlepszych ofert oraz planują najbliższe zakupy, wkładając produkty do koszyka. Podobnie jednak, jak w przypadku Okazji Dnia, wielu użytkowników Shopee jest już świadomych, że w dniu finału kampanii mogą liczyć na jeszcze więcej ciekawych ofert w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. W czasie kampanii 12.12 to w poniedziałki średnia liczba złożonych zamówień była najwyższa, i zapewne miał na to wpływ fakt, że w czasie drugiego kampanijnego poniedziałku odbywał się finał 12.12.

Polacy szykują się do Świąt przez cały grudzień

● Przygotowania do świąt pełną parą!

W czasie kampanii 12.12 wyraźnie zarysowały się trendy zakupowe, które zwiastują nadejście świąt. Polacy intensywnie przygotowują swoje domy na święta, robiąc porządki i dekorując wnętrza. W ciągu dwóch pierwszych tygodni grudnia największą popularnością cieszyły się przede wszystkim dekoracje,

w tym szczególnie nastrojowe oświetlenie, które odgrywa ważną rolę w budowaniu świątecznej atmosfery. Użytkownicy chętnie kupowali urokliwe lampiony i latarenki, girlandy świetlne LED, które można zawiesić w oknie, świece i świeczniki oraz inne rodzaje oświetlenia. W sumie w tych kategoriach, w czasie kampanii 12.12 sprzedało się niemal 90 tys. produktów

Lokalni sprzedawcy na Shopee

Dobrze zaplanowane zakupy, kilka porad:

● Na zakupy jest czas wieczorem

● W niedzielę planujemy , w poniedziałki kupujemy

Wcześniejsze planowanie zakupów jest wspierane przez Shopee. Kilka dni przed finałem kampanii użytkownicy mogą sprawdzić, w jakiej cenie w tym dniu będą interesujące ich produkty. Dzięki temu mogą dodać do koszyka dokładnie te artykuły, których szukali, i poczekać na promocję – po ustawieniu przypomnienia od Shopee, dostaną maila w momencie rozpoczęcia obniżek cen.

