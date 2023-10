Handel

Świąteczny boom: Sezon świąteczny w sklepach będzie skromniejszy?

Autor: PAP

Data: 30-10-2023, 06:44

Aktualizacja: 30-10-2023, 08:16

Oszczędzający konsumenci to kiepski prognostyk na najważniejszy dla branży okres w roku. Wszystko wskazuje na to, że Polacy nadal będą się trzymali mocno za kieszenie, co stawia pod znakiem zapytania tradycyjny świąteczny boom - pisze w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Świąteczny boom: Sezon świąteczny w sklepach będzie skromniejszy? fot.: shutterstock