Sprzedaż online spadła ostatnio o 7% na całym świecie, ponieważ konsumenci czekają na świąteczne rabaty. Kupujący wstrzymują się z zakupami do Cyber Week, w nadziei na uzyskanie najbardziej atrakcyjnych ofert.

Światowy spadek e-sprzedaży

Według danych Salesforce za okres od 11 do 14 listopada 2022 przedświąteczna sprzedaż online spadła w porównaniu z rokiem 2021 - spadek wyniósł 7% w skali całego świata.

Poprzez rosnące ceny (inflacja), wzrastające stopy procentowe i niższe zaufanie konsumentów, sprzedawcy detaliczni są pod większą niż kiedykolwiek presją, aby dostarczyć lepszą wartość oferowanych produktów i w ten sposób przykuć uwagę wrażliwych cenowo kupujących podczas Cyber Week. Od programów lojalnościowych, poprzez spersonalizowane oferty, aż po unikalne doświadczenia sklepowe, sprzedawcy będą musieli użyć całego arsenału metod, jednocześnie równoważąc swoje rosnące koszty i presję na marże.

- Sprzedawcy detaliczni po raz kolejny rozpoczęli swoistą grę z rabatami, gdzie realizują wcześniejsze promocje, aby pobudzić popyt - wszystko po to, aby konsumenci czekali na ostatnie i największe oferty rabatów podczas Cyber Week. Na początku sezonu przedświątecznego ruch w sieci był duży, ale sprzedaż online wciąż była niewielka. Oznacza to, że chociaż konsumenci przeglądali sklepy internetowe na początku sezonu, niekoniecznie korzystali z mało atrakcyjnych ofert. Zamiast rezygnować z rabatów, sprzedawcy mogą teraz odnieść duży handlowy sukces, skupiając się na automatyzacji i zwiększeniu produktywności w celu zmniejszenia własnych kosztów i zwalczania rosnącej presji na marże - powiedział Rob Garf, VP i GM of Retail, Salesforce.

Jakie są wskaźniki przedświąteczne e-handlu?

Ruch w sieci przed Cyber Week utrzymywał się na dość wysokim poziomie: Cyfrowy ruch wzrósł o 3% w Stanach Zjednoczonych i o 1% na całym świecie, kiedy to konsumenci zaczęli polować na świąteczne prezenty i najlepsze oferty.

Sezon świątecznych zakupów rozkręca się powoli: Podczas gdy konsumenci rozpoczęli przeglądanie ofert dość wcześnie, to przychody z handlu cyfrowego były niezmienne w Stanach Zjednoczonych i spadły o 7% globalnie rok do roku.

Rosnące ceny wymuszają na klientach głębsze sięganie do portfeli: Średnia cena sprzedaży (ASP) wzrosła o 14% w Stanach Zjednoczonych i 8% w ujęciu globalnych w porównaniu do 2020 roku. Nawet z rabatami, konsumenci nadal płacą więcej niż dwa lata temu.

Rabaty „wyparowały” z sieci po październikowym wydarzeniu Prime: Stopy rabatów malały o 16% w Stanach Zjednoczonych i 6% globalnie przez kolejne cztery tygodnie po Prime Day 2022, w porównaniu z tym samym przedziałem czasowym rok wcześniej. Były również o 11% niższe w Stanach Zjednoczonych i na świecie w porównaniu z rokiem 2019 w tym samym okresie. Liczba wiadomości e-mail i komunikatów w ramach marketingu mobilnego spadły o 5% globalnie w tygodniu po Prime Day. Jednocześnie udział sesji chatbotów w obsłudze klienta wzrósł o 44% rok do roku.

Kategorie z największymi obniżkami cen

Niektóre sektory oferowały większe i znacznie lepsze wczesne oferty. Największe zniżki można było znaleźć w następujących kategoriach produktów:

* Sprzęt AGD (26%)

* Torebki i bagaż (24%)

* Ubrania (22%)

* Uroda, makijaż i uroda, pielęgnacja skóry (21%)

Przewidywania Salesforce dotyczące Cyber Week 2022

Przeglądając dane z początku sezonu, Salesforce nakreśla cztery główne trendy, które napędzą ruch zakupowy w sezonie świątecznym:

Spowolniony początek sezonu będzie równał się większemu niż oczekiwano zainteresowaniu Cyber Week.

Przewiduje się, że podczas Cyber Week będzie miała miejsce największa koncentracja zakupów świątecznych. Podczas gdy zakupy świąteczne były w dużej mierze rozłożone na cały listopad w ciągu ostatnich kilku lat, tak w tym roku bardziej cenowo świadomi kupujący wstrzymują się z zakupami w oczekiwaniu na kuszące oferty w późniejszym okresie.

Rabaty mocno wpłyną na decyzje konsumentów, a także pozwolą uwolnić zapasy magazynowe.

Globalne średnie stopy rabatów prawdopodobnie osiągną poziom 25% podczas Cyber Week 2022. Byłby to wzrost o 12% w porównaniu do 2021 roku, kiedy to detaliści mieli wyjątkowy problem z silnym popytem i jednoczesnym niedoborem zapasów.

Największy skok w zniżkach podczas Cyber Week nastąpi w trzech kategoriach:

- Luksusowe torebki (wzrost 3x)

- Odzież (wzrost 2x)

- Produkty z kategorii skincare i do makijażu (wzrost 2x)

Cyber Monday najlepszym dniem na zakupy

Ponadto, najlepszym dniem na zakup zabawek i elektroniki będzie prawdopodobnie Cyber Monday, a najlepszymi dniami na zakup odzieży i sprzętu sportowego będą Święto Dziękczynienia i Czarny Piątek.

Kup online, odbierz w sklepie (BOPIS) zapewnia natychmiastową satysfakcję z zakupów prezentów.

Dane wskazują, że sprzedawcy odnotują 1,5-2-krotny wzrost liczby zamówień BOPIS oraz zamówień odbieranych w dedykowanych punktach odbioru, a złożonych w Święto Dziękczynienia i Czarny Piątek rano. Kupujący chcą w ten sposób uniknąć kolejek i skorzystać z wczesnych promocji.

Udział zamówień BOPIS podwoił się w ciągu ostatnich czterech dni przed Halloween i osiągnął szczyt 30 października. W miarę zbliżania się terminów ostatecznej wysyłki, aby zdążyć przed świętami, oczekuje się, że konsumenci nadal bardzo chętnie wybierać będą ten rodzaj wysyłki.

Wykorzystanie chatbotów i usług automatycznych wzrośnie. W związku z tym, że firmy koncentrują się na obniżeniu kosztów i zaoszczędzeniu czasu pracowników na obsługę bardziej skomplikowanych pytań od klientów prognozujemy, że podczas Cyber Week, wykorzystanie chatbotów wzrośnie o 43% rok do roku.

