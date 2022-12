Tegoroczne święta, a może bardziej świąteczne przygotowania, patrząc na obecną sytuację gospodarczą w kraju, różnią się od tych z poprzednich lat. Ile wydamy na Boże Narodzenie 2022? Czy w tym roku oszczędzamy na zakupach i prezentach oraz czy bierzemy pod uwagę takie czynniki jak ekologia i zero waste?

Święta w obliczu rekordowej inflacji i drożyzny. Jakie będą tegoroczne święta? / fot. JS

Święta w obliczu rekordowej inflacji i drożyzny

Jak wynika z raportu „Festive Season in CEE-6” przygotowanego przez firmę Colliers, ponad 60 proc. Polaków zadeklarowało, że na tegoroczne świąteczne prezenty nie wyda więcej niż w poprzednich latach. Z kolei 20 proc. społeczeństwa nastawia się optymistycznie i nie zamierza ograniczać się podczas świątecznych wydatków.

Z kolei według danych GUS w ciągu roku podrożało niemal wszystko. Jak wynika zanaliz ZBP, najbardziej odczuwamy wyższe ceny żywności, które w ciągu roku wzrosły o 22 proc. Tylko w ciągu miesiąca podskoczyły o 2,7 proc. Natomiast zakup artykułów dekoracyjnych będzie nas kosztował ponad 10 proc. więcej niż przed rokiem. Droższe będą też przedświąteczne porządki, ponieważ ceny środków czyszczących i konserwujących wrosły o ponad 14 proc. r/r.

Ile wydamy na prezenty w 2022?

Liczne analizy wskazują na to, że w tym roku na święta Polacy chcą przeznaczyć na prezenty ok. 500 zł. Zakupy świąteczne głównie robimy w sklepach internetowych, chociaż ciągle pozostaje wierne grono osób, które po zakupy prezentów wybiera się do sklepów stacjonarnych.

Co kupujemy na prezenty w 2022?

Najpopularniejszymi wyborami w kategorii prezentów świątecznych są kosmetyki (54 proc.), zabawki (49 proc.) i produkty multimedialne (46 proc.). Oprócz tego bliskich chętnie obdarowujemy ubraniami, słodyczami, biżuterią, artykułami domowymi i alkoholem.

Co ciekawe, spora część konsumentów przyznaje, że prezenty kupuje dużo wcześniej przed świętami, a dokładnie podczas listopadowych wyprzedażach jak Black Friday lub Cyber Monday. Co więcej, ponad połowa Polaków oświadczyła, że kupuje prezenty nawet dwa miesiące przed Bożym Narodzeniem.

Prezenty i święta utrzymane w nurcie eko

Ponad połowa Polaków uważa, że prezenty świąteczne nie muszą być konkretnym przedmiotem, a mogą przybrać postać ciekawego doświadczania. Takie przeświadczenie pojawia się najczęściej wśród młodych ludzi, głównie z pokolenia Z. Oni chętnie obdarowują swoich bliskich ekologicznymi prezentami, jak np. biletami lub voucherami na różne wydarzenia kulturalne, czy też prenumeraty lub subskrypcje serwisów internetowych. Wśród młodych ludzi coraz większą popularnością cieszą się również prezenty przygotowane własnoręcznie.

Jak wynika z raportu przygotowanego przez agencję badawczo-analityczną Zymetria 37 proc. osób zgadza się ze stwierdzeniem, że tegoroczne Święta będą bardziej prośrodowiskowe niż ubiegłoroczne. Ale aż 42 proc. osób nie ma zdania na ten temat, co może oznaczać, że nie do końca wiedzą, jakie działania podczas okresu świątecznego można zaliczyć do proekologicznych.

Okazuje się, że pokolenie baby boomers podejmuje coraz więcej działań proekologicznych. Są one głównie nastawione na ograniczanie i reedukację. Aż 7 na 10 starszych Polaków deklaruje, że nie wyrzuci resztek jedzenia lub też kupi jego mniej. Natomiast pokolenie Z częściej niż inne grupy wiekowe i pakuje prezenty w sposób ekologiczny.

Proekologiczne działania marek podczas świąt doceniane przez konsumentów

Dla 24 proc. Polek i Polaków ekologia w okresie świątecznym schodzi na dalszy plan z powodu braku czasu, lub też dlatego, że święta to okres radości, a nie wyrzeczeń. Jednocześnie 68 proc. osób chciałoby, aby marki umożliwiły im zakup produktów lub oferty świątecznej, która bierze pod uwagę kwestię wpływu na środowisko.

Na ten moment co druga osoba nie potrafi wskazać marki świątecznie proekologicznej. A ci, którzy je wymieniają, mówią o markach największych detalistów. Ograniczone skojarzenia z markami pokazują, że warto pochylić się nad tą potrzebą konsumentów i wspomóc ich w proekologicznych świątecznych wyborach.

Święta w duchu zero waste

Co roku, jak bumerang, przy okazji świat powraca temat marnowania żywności i problemów z nietrafionymi prezentami. Czy tegoroczne święta, przez to, że będą droższe, spowodują, że kupimy mniej jedzenia i zrobimy bardziej przemyślane zakupy prezentów świątecznych? Miejmy nadzieję, że tak.

Z roku na rok coraz bardziej rośnie świadomość Polaków na temat żywności, czystej etykiety i zrównoważonego rozwoju. I chociaż święta sprawiają, że często działamy impulsowo i kupujemy wszystko, na co mamy ochotę, żeby sprawić sobie przyjemność, to mimo tego warto robić przemyślane zakupy i świąteczne potrawy, tak żeby w pełni je wykorzystać i nie marnować.

Pamiętajmy, że to wszystko kosztuje, więc jeśli wyrzucamy jedzenie lub rzucamy w kąt nietrafione prezenty, to tak jakbyśmy wyrzucili zarobione przez nas pieniądze na kosza. Nie marnujmy jedzenia, a jeśli nam zostanie po świętami kilka dań, warto się nimi podzielić z bliskimi lub przekazać jedzenie do jadłodzielni. Z pewnością każdy z nas znajdzie mnóstwo pomysłów na to, żeby te święta przeżyć miło i rozsądnie.

