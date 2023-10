- Sklepy często wprowadzają towar świąteczny wcześniej, aby przyciągnąć klientów przed konkurencją. Chcą zaoferować swoje produkty świąteczne jako pierwsi, aby klienci zrobili u nich zakupy zamiast u konkurentów - mówi nam Anna Ledwoń-Blacha, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas.

Od kilku lat zaraz po zakończeniu wakacji na sklepowych półkach zaczyna pojawiać się oferta...świąteczna - związana zarówno z coraz popularniejszym w naszym kraju Halloween, jak i Bożym Narodzeniem.

Dlaczego sieci z wakacyjnych klapek i lodów "wskazują" w choinki i dynie? Czy ma to biznesowe uzasadnienie?

Czy polscy konsumenci czują świąteczny "vibe" od września i gromadzą akcesoria na zapas?

Święta w handlu od września. Konsumenci już kupują

Wrzesień za nami a w ofercie części sieci handlowych na dobre, i to kilka tygodni temu, zagościły już akcesoria związane ze świętami Bożego Narodzenia, a także Halloween.

Czy po zakończeniu wakacji polscy konsumenci faktycznie zaczynają rozglądać się za choinką i sztucznymi dyniami?

- Żyjemy w dość ciężkich czasach, mówi się o świecie VUCA czy BANI. Kryzys gospodarczy, kryzys geopolityczny, pandemia, ekologia. Do tego świat instant, w którym ciągle gdzieś biegniemy, czujemy przebodźcowanie. Nic dziwnego, że szukamy odskoczni. Jednym z mega trendów według serwisu TrendWatching jest właśnie ROZRYWKA, jako odpowiedź na dzisiejsze czasy. Szukamy rzeczy związanych z rozrywką i dobrym samopoczuciem. Halloween, to stereotypowo (a i do nas ten stereotyp dotarł dzięki serialom i filmom), to noc zabawy i wolności. Boże Narodzenie to ciepło, dobre skojarzenia, powrót do dzieciństwa. Wszyscy gloryfikujemy swoje dzieciństwo. Nic zatem dziwnego, że produkty, które nam się z tym kojarzą chcemy nabyć tu i teraz i chociaż na chwilę poczuć się lepiej. Podaż nakręca popyt - mówi Anna Ledwoń-Blacha, Co-founder & Creative Director w agencji More Bananas.

Z drugiej strony każda marka widząc, że to się opłaca i sprzedaje, będzie chciała czerpać korzyści jak najszybciej. Popyt nakręca podaż. Czy to coś dziwnego i niespotykanego? - retorycznie pyta ekspertka.

Jej zdaniem na pewno warto również wziąć pod uwagę takie czynniki jak:

Konkurencja na rynku: Sklepy często wprowadzają towar świąteczny wcześniej, aby przyciągnąć klientów przed konkurencją. Chcą zaoferować swoje produkty świąteczne jako pierwsi, aby klienci zrobili u nich zakupy zamiast u konkurentów. Wprowadzenie towaru świątecznego wcześnie jest traktowane jako rodzaj wyścigu zbrojeń w branży detalicznej, gdzie żaden sklep nie chce zostać w tyle.

Budżet na święta: Średni budżet Polaków na święta Bożego Narodzenia wynosi 720 zł, co może skłonić sklepy do wcześniejszego oferowania towarów świątecznych, aby klienci mogli rozpocząć wydatki na święta jak najwcześniej​ i móc rozłożyć ten wydatek w czasie.

Trendy globalne: Praktyki wprowadzania towaru świątecznego wcześnie mogą być również kształtowane przez trendy globalne w handlu detalicznym. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych sezon przedświąteczny zaczyna się już we wrześniu, co może wpłynąć na praktyki handlowe również w Polsce​.

Sieci zapraszają na świąteczne zakupy

- Jak co roku w Action nie możemy się doczekać najbardziej magicznego okresu w roku: Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego, podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowaliśmy się rozpocząć wprowadzanie pierwszych świątecznych produktów do naszych sklepów już we wrześniu. Choć może się to wydawać zaskakujące, widzimy, że nasi klienci lubią przygotowywać się do świąt wcześniej - szczególnie w zakresie prezentów, akcesoriów i dekoracji. Dlatego już teraz na naszych półkach można znaleźć pierwsze propozycje z tegorocznej kolekcji świątecznej - informuja przedstawiciele sieci Action.

- W Pepco odpowiadamy na potrzeby klientów, i to zarówno tych, którzy chcą się wcześniej przygotować do różnych świąt, celebrować zmianę sezonów, jak i tych, którzy robią zakupy „na ostatnią chwilę”. Stąd decyzje o wprowadzaniu nowych kolekcji sezonowych, np. na Halloween czy Boże Narodzenie podejmowane są w oparciu o szczegółowe badania potrzeb konsumentów, oraz nasze doświadczenie w tej dziedzinie. Już we wrześniu, po zakończeniu sezonu Back to School obserwujemy zainteresowanie zakupami odzieży na chłodniejsze dni, produktami z symboliką jesienną czy związanymi z Halloween. Dostosowując się do tych potrzeb wprowadziliśmy już do naszej oferty szereg propozycji sezonowych. Planujemy sukcesywnie zwiększać i urozmaicać naszą ofertę, która jest już w sklepach Pepco od października. Również, jak co roku, za kilka tygodni zaczniemy dostarczać naszym klientom wszystkiego, czego mogą potrzebować przed i w czasie świąt Bożego Narodzenia. Zwiększenie oferty świątecznej jest planowane na początku listopada, aby każdy mógł z wyprzedzeniem zaplanować swoje świąteczne zakupy - mówi Kasia Wilczewska, Head of Corporate Communication Pepco.

Lidl startuje z ofertą świąteczną

Również w Lidlu o upalnym lecie przyszedł czas na Boże Narodzenie.

Co w ofercie? Głównie produkty marki własnej Favorina: pierniki pod różnymi postaciami i w różnych opakowaniach, marcepanowe przekąski, ciasteczka korzenne, włoskie baby Panettone, strucle, praliny i cukierki, przekąski orzechowe i hit sprzedażowy ostatnich lat - czekoladowe kalendarze adwentowe.

Najdroższy kalendarz w Lidlu kosztuje 14,99 zł. To specjalna edycja zatytułowana "Boski Adwent". Jego zakup wspiera działalność charytatywną Caritasu.

W gazetce stronę przed ofertą świąteczną, Lidl promuje "Smaki jesieni", czyli produkty z dynią, herbaty i ciasta.

