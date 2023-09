W dzisiejszych czasach, globalny rynek spożywczy jest bardziej zintegrowany niż kiedykolwiek wcześniej. Produkty spożywcze z różnych zakątków świata trafiają na nasze stoły, a transport morski odgrywa kluczową rolę. Utrzymanie jakości i świeżości podczas długotrwałego przewozu może być wyzwaniem. Dlatego firma, która realizuje usługę transportu musi być dobrze zaznajomiona z zasadami przewozu produktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej, aby zagwarantować klientom, że produkt, który znajdzie się na ich talerzu, będzie tak samo świeży, jak w momencie opuszczenia gospodarstwa.

Kluczowa rola temperatury kontrolowanej w transporcie

Transport morski jest jednym z najważniejszych środków przewozu produktów spożywczych na światową skalę. Jednak, zmiany temperatury podczas podróży mogą wpływać na jakość i trwałość produktów spożywczych. Dlatego, kontrola temperatury jest nieodłącznym elementem zapewnienia jakości i świeżości towarów takich jak jabłka, przez cały czas transportu.

Jabłka są delikatnym produktem, który może ulec szybkiemu pogorszeniu, jeśli zostaną narażone na zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury.

Zasady przechowywania jabłek

Optymalna temperatura w jakiej powinny być przechowywane jabłka, zależy od ich odmiany, czy są bardziej miękkie czy twarde, ale zazwyczaj mieści się w zakresie od 0°C do 4°C. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Kolejne kroki obejmują kontrolę wilgotności, zapewnienie właściwej wentylacji, odpowiednie opakowanie, a także monitorowanie i kontrolę warunków przechowywania.

Odpowiednie opakowanie

Jabłka powinny być pakowane w specjalne opakowania, które chronią je przed uszkodzeniami mechanicznymi i utratą wilgoci. Opakowania mogą być wentylowane, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

W trakcie transportu, owoce powinny być monitorowane i kontrolowane pod względem temperatury oraz innych warunków. Technologia IoT (Internet of Things) pozwala na zdalny monitoring i regulację warunków przechowywania, co jest niezwykle przydatne w długotrwałym transporcie.

Zrównoważony transport morski

Dla firmy, która świadomie i odpowiedzialnie podchodzi do realizacji transportu nie tylko jakość produktów jest ważna, ale także zrównoważony aspekt transportu. Coraz więcej firm transportowych inwestuje w bardziej ekologiczne rozwiązania, takie jak statki wykorzystujące napędy na paliwa alternatywne. To pozwala zmniejszyć negatywny wpływ transportu morskiego na środowisko, co jest ważne zarówno z perspektywy konsumentów, jak i w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Niezawodny Partner to klucz do sukcesu

Przewóz produktów spożywczych w temperaturze kontrolowanej transportem morskim to skomplikowane przedsięwzięcie. Zmiany temperatury, wilgotności i inne czynniki mogą wpłynąć na jakość produktów, dlatego też kontrola i monitorowanie są nieodzowne. Odpowiednia dbałość o jakość produktów oraz zrównoważony transport to kluczowe aspekty, które pozwalają przekonać klientów, że produkty spożywcze dotrą do nich świeże i gotowe do spożycia, bez względu na odległość, którą musiały pokonać.

Dlatego tak ważny jest wybór najlepszej na rynku firmy transportowej, która spełni wszystkie te wymagania. Polfrost jest taką firmą, której szukasz. Jesteśmy na rynku od ponad 27 lat. Specjalizujemy się w przewozie jabłek. Nasza wieloletnia obecność na rynku pozwoliła nam zgłębić unikalne potrzeby owoców i dostarczyć klientom usługi, które spełniają najwyższe standardy.

Niezależnie od tego, czy przewozimy jabłka, czy inne produkty wrażliwe na temperaturę, nasza firma jest gotowa dostarczyć je w perfekcyjnym stanie. Zrozumienie znaczenia jakości, bezpieczeństwa i terminowości jest integralną częścią naszej misji.

