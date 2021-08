Swojaki - nowy "gang" od sieci Biedronka

Gang Swojaków to bohaterowie nowej akcji edukacyjno-lojalnościowej Biedronki. Pojawią się w sklepach sieci 26 sierpnia i będą zapowiedzią akcji pomocy dla żyjących w Polsce zwierząt, dzięki współpracy sieci Biedronka z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Autor: PP

Data: 25-08-2021, 10:24

Gang Swojaków w sieci Biedronka

Wszystkie Swojaki należą do jednego Gangu, ale są bardzo różne. Sześć z nich ma magiczne zdolności i swojskie imiona. To: Bocian Bolek, Żółw Zenek, Sikorka Sonia, Raczek Romek, Meduza Milena i Wiewiórka Wiola. Te Swojaki są nieco bardziej „maskotkowe”.

Gang Swojaków w Biedronce

Druga połowa Gangu reprezentuje żyjące w Polsce gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem, a konkretnie: żubra, sóweczkę, wilka, morświna, jeża i rysia. Ich dobór też nie jest przypadkowy: to właśnie tym gatunkom pomoże sieć Biedronka we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, jedną z największych tego typu organizacji w Polsce, aktywnie pomagającą zwierzętom od niemal 30 lat.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Nasza nowa akcja ma za zadanie dostarczać radości i pomóc młodym odbiorcom w poznawaniu polskiej przyrody, ale to nie wszystko. Gang Swojaków sprawi, że klienci naszej sieci będą mogli w wymierny sposób pomóc żyjącym w Polsce gatunkom zagrożonym. Jednocześnie, przyznając w ramach tej akcji dodatkowe punkty klientom nabywającym polskie produkty, ze szczególnym wskazaniem na polskie warzywa i owoce, wspólnie wydatnie wesprzemy polską gospodarkę i rolnictwo - mówi Maciej Łukowski, członek zarządu i dyrektor działu zakupów sieci Jeronimo Martins Polska.

Gang Swojaków - jak zebrać maskotki?

Od czwartku, 26 sierpnia, każdy klient sieci Biedronka będzie miał szansę na zebranie pełnego Gangu Swojaków. Jak to zrobić?

Zasady akcji są proste: żeby zdobyć Bociana Bolka, Żółwia Zenka, Sikorkę Sonię, Raczka Romka, Meduzę Milenę albo Wiewiórkę Wiolę trzeba zdobyć 80 naklejek.

Natomiast żubr, ryś, sóweczka, wilk, morświn i jeż są do odebrania za 60 naklejek. Naklejkę można zaś zdobyć robiąc zakupy od czwartku za minimum 50 zł.

Dodatkową naklejkę za każde wydane 50 zł otrzymają klienci za zakupy:

• z wykorzystaniem karty Moja Biedronka;

• produktów tworzących wartość dla polskiej gospodarki w ramach akcji „Kupuj co polskie”;

• produktów specjalnych, dodatkowo oznaczonych na sklepowych półkach

• po raz kolejny dodatkową naklejkę będzie można też otrzymać za zakup warzyw i owoców, ale – tu nowość – wyłącznie tych, które są uprawiane w Polsce.

Oto przykład: robiąc zakupy za co najmniej 50 zł (ze standardowymi wyłączeniami, np. alkoholu czy papierosów) otrzymujemy jedną naklejkę w drodze do wymarzonego Swojaka. Jeśli jednak w koszyku mamy polskie warzywo, np. ziemniaka lub polski owoc – czyli jabłko, a nie banana – otrzymujemy dodatkowy punkt. Tak samo dzieje się, jeśli w koszyku mamy choć jeden artykuł, który tworzy wartość dla polskiej gospodarki (1 dodatkowy punkt), a płacąc posłużymy się zarejestrowaną kartą Moja Biedronka (1 dodatkowy punkt). Kolejne dwa dodatkowe punkty to premia za zakup produktów z oferty specjalnej za minimum 10 zł, które będą specjalnie oznaczone w sklepie. W ten sposób przy jednorazowych zakupach można zdobyć aż 6 „Swojakowych” naklejek. Oczywiście, jeśli podwoimy swój koszyk zakupowy do ponad 100 zł, jednocześnie podwoimy liczbę otrzymanych naklejek.

Punkty będzie można zbierać do 20 listopada 2021 r. we wszystkich sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Odbiór maskotek będzie natomiast możliwy do 1 grudnia tego roku lub do wyczerpania zapasów.

Jak zawsze, jest też coś dla tych, którzy kochają czytać – książka Renaty Piątkowskiej „Gang Swojaków. O tym, że pomoc ma moc”. Można ją zdobyć już po uzbieraniu 20 naklejek. W miarę rozwoju akcji na miłośników czytania będą też czekały kolejne książki o Gangu Swojaków. A na wszystkich, którzy wybiorą się na zakupy w najbliższą niedzielę handlową, 29 sierpnia, czeka specjalna oferta. Dzięki niej zdobycie pierwszego wymarzonego Swojaka będzie dużo łatwiejsze.