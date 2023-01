31 grudnia 2022 r. w sklepach małego formatu sprzedało się o 16% mniej opakowań win musujących niż przed rokiem i o 20% litrów wódki czystej i niemal 6% piwa mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

Przed Sylwestrem 2022/2023 Polacy kupili dużo mniej alkoholu niż rok wcześniej. fot. shutterstock

Jaka sprzedaż w małych sklepach w grudniu 2022?

Jak wynika z danych PIH i CMR Panel, w grudniu 2022 r. wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 9,3% wyższa, natomiast liczba transakcji spadła o 1,6% w porównaniu z grudniem 2021 r.

Za wzrostem obrotów stoją głównie rosnące ceny, bo w porównaniu z grudniem 2021 r. liczba zakupionych produktów spadła aż o 5,5%. W grudniu 2022 r. na paragonie pojawiało się średnio 3,9 opakowań produktów (rok wcześniej było to 4,1) o wartości 24,17 zł (to o 11% więcej niż rok temu).

Jak grypa wpłynęła na sprzedaż w małych sklepach?

Spadek liczby klientów można było zauważyć w połowie miesiąca, kiedy na wzrosła liczba osób chorujących lub podejrzewających u siebie grypę czy przeziębienie. W tym czasie wzrosła sprzedaż preparatów na przeziębienie i grypę (łącznie w grudniu 2022 r. klienci sklepów małoformatowych kupili o 50% więcej opakowań tych środków niż rok wcześniej), a także środków na kaszel czy bolące gardło i chusteczek higienicznych.

Jakie produkty Polacy kupowali najchętniej w grudniu?

Najlepszym dniem, zarówno pod względem liczby klientów, jak i obrotów, był 23 grudnia (większy niż zwykle ruch można było zaobserwować także dzień wcześniej), kiedy klienci wpadali po ostatnie przedświąteczne, często awaryjne lub uzupełniające zakupy. Jak co roku ważny był też ostatni dzień związany z przygotowaniami do zabawy sylwestrowej, ponieważ wielu Polaków z zakupem alkoholu do całonocnej zabawy i noworocznego toastu czeka do ostatniej chwili. W dwóch ostatnich dniach roku sprzedaż jednak 31 grudnia 2022 r. w sklepach małego formatu sprzedało się o 16% mniej opakowań win musujących niż przed rokiem i o 20% litrów wódki czystej i niemal 6% piwa mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej.

W całym grudniu sprzedaż wódek czystych w sklepach małoformatowych obniżyła się rok do roku w ujęciu wolumenowym o 18%, sprzedaż win musujących zmniejszyła się o 15%, a win stołowych o 11%. Spadki w ujęciu wolumenowym odnotowało również wiele kategorii kupowanych z myślą o przedświątecznych wypiekach, jak margaryna, masło, mąki czy cukier, choć ze względu na wzrost cen w ujęciu wartościowym sprzedaż tych kategorii była wyższa niż przed rokiem. Wzrosty zarówno w ujęciu wolumenowym, jak i wartościowym odnotowały napoje energetyzujące, gumy do żucia, chipsy i drobne słodycze – batony, wafelki, żelki. W grudniu 2022 r. sprzedało się nieco więcej niż przed rokiem opakowań pralin, natomiast liczba sprzedanych figurek czekoladowych pozostała na poziomie sprzed roku.

W porównaniu z listopadem 2022 r. liczba transakcji w sklepach małoformatowych spadła w grudniu o 6%, a jednak m.in. za sprawą większych zakupów na święta i sylwestra wartość sprzedaży wzrosła o 5%.

* Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl