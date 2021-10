Syndyk ponownie oferuje dzierżawę marki Krakowski Kredens

Sndyk masy upadłościowej ogłosił ponownie konkurs na dzierżawcę marki Krakowski Kredens. Wcześniej przejęciem sieci sklepów były zainteresowane m.in. Carrefour czy E.Leclerc.

Autor: Puls Biznesu/Dlahandlu.pl

Data: 01-10-2021, 11:05

Sndyk masy upadłościowej ogłosił ponownie konkurs na dzierżawcę marki Krakowski Kredens / fot. materiały prasowe

— Syndyk masy upadłości spółki Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska w upadłości poszukuje dzierżawcy zainteresowanego dzierżawą i rozwojem i docelowym nabyciem marki Krakowski Kredens — cytuje treść ogłoszenia Puls Biznesu.

Jak pisze portal, oferty dzierżawy Krakowskiego Kredensu można składać do 15 października.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

— Do 15 października czekamy na oferty dzierżawy praw do marki Krakowski Kredens, na którą składa się kilkanaście znaków towarowych. Chcemy transakcję przeprowadzić szybko, by dzierżawca mógł wprowadzić produkty do sprzedaży jeszcze przed okresem świątecznym, w którym w poprzednich latach pakiety prezentowe Krakowskiego Kredensu były bardzo popularne - mówi Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i prezes spółki Alerion, prowadzącej postępowanie upadłościowe Krakowskiego Kredensu — czytamy w artykule.

Carrefour Polska i E.Leclerc chciały kupić Krakowski Kredens

Jak pisze portal dlahandlu.pl, w lipcu zeszłego roku wpłynęła pierwsza oferta kupna Krakowskiego Kredensu. Złożyła ją firma Łukasz Zadylak - FGU Tatry Wysokie, która oferowała za krakowską spółkę 1,2 mln zł. Kolejne trzy oferty wpłynęły w październiku. Pierwsza pochodzi od spółki Scapremium (2 mln zł), druga to uaktualniona oferta od Łukasza Zadylaka - FGU Tatry Wysokie na kwotę 1,52 mln zł, a trzecia wyszła od Carrefour Polska i opiewała na kwotę 2,5 mln zł.

Przypomnijmy, że w 2017 roku E.Leclerc za stoiska Krakowskiego Kredensu i nieruchomości w kilku miastach był gotów zapłacić 94 mln zł, ale krakowski sąd, na skutek zażaleń trojga wierzycieli, oddalił wniosek Almy o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z tego powodu nie doszło do sprzedaży zorganizowanej części majątku.