System kaucyjny: Dwie korzyści dla konsumenta

- Wysokość kaucji powinna być relatywnie wysoka i powinna być znana klientowi, by zachęcić konsumentów do zwrotu opakowań - mówi Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 03-02-2022, 15:06

System kaucyjny: jakie korzyści odczuje konsument? Fot. shutterstock

Co zawiera projekt ustawy dot. systemu kaucyjnego?

31 stycznia na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, dotyczący systemu kaucyjnego.

W projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania napojów z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów. Projekt ustawy określa wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań.

W projekcie ustawy zaproponowano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra, ponieważ już obecnie funkcjonują takie systemy tworzone głównie przez browary. Nie są to jednak systemy uregulowane przepisami prawa oraz nie podlegają ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Dlatego będą one wymagały dostosowania się do podstawowych warunków dotyczących systemu kaucyjnego określonych przepisami projektowanej ustawy. Z kolei opakowania szklane jednorazowego użytku są zbierane w ramach systemów gminnych, dlatego nie zostaną one objęte systemem kaucyjnym.

System kaucyjny: korzyści dla konsumenta

- Dwie korzyści dla konsumenta będą kluczowe: świadomościowy i ekonomiczny. Projekt ustawy kaucyjnej wpisuje się w gospodarkę obiegu zamkniętego i pokazuje, jak można chronić środowisko i mieć korzyści ekonomiczne. Szczególnie istotny jest przekaz, że ustawa sprzyja ograniczaniu ilości odpadów i ogranicza zagrożenia związane z zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją środowiska naturalnego - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

- Proponowany system kaucyjny zakłada, że przy sprzedaży napojów w opakowaniach pobierana będzie opłata. Będzie ona zwracana w momencie zwrotu opakowań bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Wysokość kaucji powinna być relatywnie wysoka i powinna być znana klientowi, by zachęcić konsumentów do zwrotu opakowań. System zwrotu powinien być transparentny i wygodny dla konsumentów - podkreśla.

- Wdrożeniu systemu powinna towarzyszyć szeroka akcja informacyjno-edukacyjna pokazująca cele systemu, jego istotne znaczenie dla gospodarki oraz praktyczne wskazówki dla konsumentów, jak postępować z opakowaniami - podsumowuje Urszula Kłosiewicz-Górecka.

