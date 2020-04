Szef Amazona wzbogacił się dzięki pandemii. Przyszłość należy do e-commerce

Jeff Bezos, który blisko 25 lat temu założył w swoim garażu Amazon – obecnie jedną z największych korporacji świata, nadal jest właścicielem 11 proc. akcji spółki. We wtorek akcje giganta e-commerce osiągnęły rekordową wartość 2283 USD za sztukę, co zaowocowało łączną wyceną na poziomie 1,14 bln USD. To niewiele mniej niż Apple czy Microsoft, a dużo więcej niż Google i Facebook. Dzięki temu astronomiczny majątek Bezosa wzrósł o kolejne 6,4 mld USD.

– Właściciel światowego hegemona e-commerce święci triumfy. Mawia się, że rynek nie cierpi pustki i zawsze zmierza do równowagi. Podobnie jest w przypadku handlu. Wydawać by się mogło, że zamknięte centra handlowe i butiki zniszczą detalistów. Owszem, ale tylko tych, którzy swoją działalność opierają głównie na fizycznych punktach sprzedaży. Jak pokazuje przykład Amazona, firmy wciąż mogą zarabiać i się bogacić. Jedne drzwi się zamykają, a w ich miejsce otwierają się kolejne. Biznes musi mieć oczy szeroko otwarte. Dla wielu firm jedynym ratunkiem przed kryzysem jest ekspansja do internetu – mówi Sascha Stockem, CEO Nethansy.

Gigant handlu online został określony przez The Guardian mianem „wyraźnego zwycięzcy kryzysu związanego z koronawirusem”. Czy to dzięki temu, że klienci wydają blisko 11 tys. USD na sekundę na produkty i usługi oferowane przez spółkę Bezosa? A może to zasługa faktu, że Rezerwa Federalna ogłosiła, że przeznaczy 2,3 bln USD na pożyczki dla biznesu, co ma wesprzeć gospodarkę USA? Czynników jest wiele, a efekt – znakomity. Cena akcji Amazona wzrosła o ponad jedną trzecią w ciągu miesiąca, a jego właściciel, Jeff Bezos, umocnił się na pozycji najbogatszej osoby na świecie z fortuną w wysokości 138 mld USD.

– Setki milionów ludzi uwięzionych w domach na skutek kwarantanny i dystansowania społecznego korzysta z usług Amazona. Zakupy, rozrywka – dzisiejsza oferta korporacji z siedzibą w Seattle jest kompleksowa. Również firmy, których pracownicy w większości pracują zdalnie, w dużej mierze polegają na oprogramowaniu w modelu SaaS i chmurze obliczeniowej, a ta również znajduje się w ofercie giganta z Seattle – mówi Sascha Stockem z Nethansy.