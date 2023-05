Trwa burza w Wielkiej Brytanii po tym, jak ujawniono zarobki dyrektora generalnego Tesco, Kena Murphy'ego. W 2022 r. otrzymał pakiet wynagrodzeń w wysokości 4,4 miliona funtów, mimo spadku zysku grupy o połowę oraz kryzysu inflacyjnego z jakim borykają się mieszkańcy UK.

Ujawniono zarobki dyrektora generalnego Tesco, Kena Murphy'ego; fot. shutterstock.com

Co ciekawe, wypłata dla dyrektora generalnego Kena Murphy'ego była mniejsza niż pakiet 4,75 miliona funtów, który otrzymał rok wcześniej.

Najnowszy roczny raport giganta supermarketów pokazuje, że Murphy otrzymał łączną kwotę wynagrodzenia w wysokości 4,44 miliona funtów, w tym premie i inne korzyści, za rok do lutego. Umowa obejmowała roczną pensję podstawową w wysokości 1,37 miliona funtów oraz 2,73 miliona funtów premii wraz z innymi świadczeniami.

Według raportu to około 197 razy więcej niż przeciętny pracownik Tesco.

Szef finansowy grupy, Imran Nawaz, otrzymał roczny pakiet wynagrodzeń w wysokości 3 milionów funtów, w tym 1,36 miliona funtów premii.

Dodatkowo zapowiedziano, że Murphy otrzyma podwyżkę swojej podstawowej pensji o 3% w przyszłym roku, a Nawaz dostanie 4% podwyżki.

Tesco. Premie dla zarządu w obliczu gwałtownego spadku zysku

Dzieje się tak po tym, jak Tesco - największa sieć handlowa w UK - odnotowała zysk w wysokości około 1 miliarda funtów za 12 miesięcy do lutego, co stanowi spadek z ponad 2 miliardów funtów, które handlowy gigant zarobił rok wcześniej. Firma tłumaczy, że starała się pozostać konkurencyjna, podnosząc ceny wolniej niż niektórzy konkurenci.

Całkowita wartość sprzedaży wzrosła w ciągu roku o 7,2%, chociaż ilość sprzedawanych artykułów spadła, ponieważ na nawyki zakupowe wpłynęła gwałtownie rosnąca inflacja żywności i napojów.

W marcu inflacja żywności i napojów w Wielkiej Brytanii wzrosła do 19,1%, co jest najostrzejszym skokiem od 1977 r. Times podał, że supermarkety poinformowały Departament Skarbu, że ceny "spadają" po osiągnięciu szczytowego poziomu inflacji. Czołowe brytyjskie sieci, w tym Tesco, obniżyły ostatnio ceny mleka, chleba i masła marek własnych.

Molestowanie seksualne w Tesco?

To nie jedyny skandal wokół brytyjskiego Tesco w ostatnim czasie. Ja donosił niedawno "The Guardian", John Allan, prezes Tesco, stoi w obliczu zarzutów, niewłaściwego i nieprofesjonalnego zachowania względem kilku pracownic. chodzi o dotykanie oraz wygłaszanie nieodpowiednich komentarzy w miejscu pracy, co uraziło kilka kobiet.

