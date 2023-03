Na początku marca 2023 roku Marta Trush zastąpiła na stanowisku szefowej ukraińskiego oddziału Auchana Wiktorię Łucenko, która kieruje dziś sklepami francuskiej sieci na Węgrzech.

W pierwszym wywiadzie po objęciu nowej funkcji Trush mówi serwisowi rau.ua, że fakt, że Auchan nie rezygnuje z obecności w Rosji jest problematyczny, jednak w Ukrainie sieć nie odnotowała spowodowanych tym faktem zwolnień ani aktów sabotażu.

- To boli nas jako Ukraińców. Stanowisko sieci jest takie, że jej główną misją jest wyżywienie i wsparcie ludności. Globalne biuro mogłoby zamknąć ukraińskie sklepy i nie starać się zapełniać ich produktami. Ale centrala przekazała nam dodatkowe 25 mln dolarów, abyśmy mogli płacić pensje, płacić dostawcom oraz kupować żywność i inne artykuły. Nigdy nie mieliśmy opóźnień w wypłatach wynagrodzeń ani ich obniżek. Co więcej, podnieśliśmy płace średnio o 10 proc. - dodaje Trush.

Szefowa ukraińskiego Auchana przyznaje, że stanowisko sieci w sprawie pozostania w Rosji nie ulegnie zmianie, a sama stara się "nie koncentrować na tym, co boli".

- Umieszczenie Auchana na liście sponsorów wojny nie dotyczy jednostki ukraińskiej. Może to jednak przynieść straty wizerunkowe, a 5000 naszych pracowników odczuwa presję. Pytają, czy z tego powodu firma zostanie zamknięta. Odpływ klientów w związku z kontynuacją działalności Auchan na terenie Federacji Rosyjskiej istnieje, ale trudno go zmierzyć, ponieważ wpływ na to mają czynniki takie, jak zamknięcia sklepów w czasie alarmów - mówi w wywiadzie Marta Trush.