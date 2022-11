Zostały już tylko 2 dni do zakończenia akcji „Szkoły Pełne Talentów”, organizowanej przez Lidl Polska. Do tej pory wzięło w niej udział aż 10 000 szkół, które otrzymały ponad 4500 nagród. Wydano ponad 17 000 000 Talenciaków.

Talenciaki można zbierać tylko do 12 listopada/ fot. YouTube.com

Wśród najpopularniejszych nagród znalazły się m.in.: głośniki multimedialne, zestawy planszówek, magnetyczne pięciolinie, piłki i tangramy.

Talenciaki tylko do 12 listopada

Już tylko do soboty, 12 listopada, można otrzymać Talenciaki w sklepach Lidl Polska. Oznacza to, że aby je dostać, należy zrobić zakupy w sklepach Lidl Polska w środę, czwartek lub sobotę 9- 12 listopada. Pozostały zatem jedynie 3 dni! Szkoły mogą zgłaszać się po nagrody jeszcze przez ponad miesiąc – do 20 grudnia.

Na początku września wystartowała akcja sieci Lidl – „Szkoły Pełne Talentów” – twarzą której zostali Robert i Anna Lewandowscy. Każdy Talenciak mógł być wymieniony na nagrody, takie jak: sprzęt sportowy, elektroniczny czy pomoce naukowe. O formie nagrody decyduje sama szkoła.

