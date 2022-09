Na początku września wystartowała akcja sieci Lidl – „Szkoły Pełne Talentów” – twarzą której zostali Robert i Anna Lewandowscy. W ciągu zaledwie 2 tygodni do akcji dołączyło ponad 5 tysięcy szkół, którym klienci przypisali przeszło 1,5 miliona Talenciaków. Każdy z nich wymieniony może być na nagrody, takie jak: sprzęt sportowy, elektroniczny czy pomoce naukowe. O formie nagrody decyduje sama szkoła.

Akcję "Szkoły Pełne Talentów" wspiera Robert Lewandowski/ fot. mat. prasowe

Szkoła to miejsce, w którym budzą się pierwsze pasje, rozwijają zainteresowania i – bardzo często – to właśnie w nich dzieci osiągają pierwsze sukcesy. Osiągnięcia, które potem motywują, a nawet wyznaczają ścieżkę kariery. Niestety nie wszystkie szkoły dysponują nowoczesnym sprzętem, który umożliwiłby dzieciom jednakowe szanse na rozwijanie talentów.

Talenciaki: do kiedy potrwa akcja Szkoły Pełne Talentów?

Z pomocą przychodzi sieć Lidl Polska. Od 5 września klienci sklepów za codzienne zakupy otrzymują Talenciaki, czyli specjalne kupony, które mogą przekazać na rzecz dowolnej, wybranej przez siebie szkoły: podstawowej, branżowej, technikum czy liceum. W zamian za punkty Lidl Polska przekaże szkołom w całym kraju wysokiej jakości sprzęt i wyposażenie. W ten sposób sieć dziękuje za 20 lat spędzonych w Polsce i ma nadzieję obudzić młode talenty. Akcja potrwa łącznie 10 tygodni.

W trakcie pierwszych dwóch tygodni do akcji dołączyło ponad 5 400 szkół ze wszystkich województw, to ok. 24% wszystkich szkół w Polsce. Blisko 70% wszystkich szkół ma już Talenciaki na swoim koncie. Nic dziwnego, bo ich liczba robi wrażenie. Łącznie, od startu akcji, klienci sklepów Lidl przekazali na rzecz szkół 1,5 miliona Talenciaków.

Nagrody w Szkołach Pełnych Talentów

„Wierzymy, że każda szkoła najlepiej wie, czego potrzebuje, dlatego to nauczyciele i uczniowie podejmą decyzję, na co wymienią swoje Talenciaki – czy będą to tablice magnetyczne, laptopy czy sprzęt sportowy. Wspólnym celem jest zapewnienie milionom dzieci w Polsce najlepszych warunków oraz równych szans, aby mogły odkrywać swoje talenty, rozwijać pasje i gonić marzenia. W realizacji planu pomagają nam klienci sklepów Lidl Polska. Do dzisiaj przypisali oni szkołom aż ponad milion Talenciaków, a to dopiero dwa tygodnie akcji” – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

Dodatkowo – każdy Talenciak to los w loterii dla szkół. Losowania odbywają się co dwa tygodnie. To szansa na wygranie dodatkowych, specjalnych nagród, np. kompletnie wyposażonej sali komputerowej czy sprzętu elektronicznego.

Dotychczas najliczniej w akcji stawiły się szkoły z województwa śląskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a największą aktywnością wykazali się mieszkańcy województwa śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl