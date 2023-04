20 kwietnia, Lidl Polska otworzy kolejny, 6. sklep w Tarnowie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Lidl Polska otworzy kolejny, 6. sklep w Tarnowie; fot. shutterstock.com

Nowy Lidl w Tarnowie

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Tarnowie, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1238,2 mkw. W obiekcie zatrudniono 26 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 85 miejsc parkingowych oraz stacji ładowania aut elektrycznych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano atrakcje: kawę, hot-dogi i watę cukrową dla dzieci.

Oferta Lidla w nowo otwartych sklepach

W nowo otwartych sklepach klienci znajdą wysokiej jakości artykuły w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony.

Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów, jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

