Sztuczna inteligencja w e-handlu wykorzystywana jest już od lat. Teraz ich mariaż wchodzi na wyższy poziom obejmując kolejne obszary. - AI w ciągu najbliższych lat będzie bardzo mocno wspierać e-commerce i sprzedaż – mówi Adam Bortnik, product manager z IdoSell.

Choć temat AI podbija ostatnio serca i wyobraźnię ludzi na całym świecie, w e-commerce jest wykorzystywana już od dłuższego czasu. Z narzędzi, które opierają się o inteligentne algorytmy, korzysta wielu sprzedawców. Czasami nawet nie do końca zdając sobie z tego sprawę. Wraz z rozwojem nowych technologii, e-sklepy zyskują kolejne możliwości wykorzystania AI. Specjaliści z kolei twierdzą, że w ciągu najbliższych lat sztuczna inteligencja zdominuje kolejne duże obszary handlu internetowego.

- Dostrzegam ich bardzo wiele. Dotykają one przede wszystkim automatyzacji i optymalizacji różnorodnych procesów w tym m.in. działań marketingowych, zarządzania magazynem, czy też obsługi kontaktu z klientami. Wszystko będzie zależne od potrzeb sprzedawców i oczekiwanych efektów w relacji do nakładów – mówi Tomasz Zdziebko, program developer z IdoSell.

AI na czasy kryzysu

Wykorzystanie AI w e-commerce może być dobrym rozwiązaniem na czas kryzysu, bo pomaga optymalizować koszty. Jednak „zatrudnienie” sztucznej inteligencji wymaga znacznych nakładów i czasochłonnego budowania kompetencji.

Eksperci przewidują, że w ciągu najbliższych lat zastosowanie AI w e-handlu będzie coraz powszechniejsze. Szczególnie w tych obszarach, które mają ułatwiać dotarcie do klienta i optymalizację procesów marketingowych i biznesowych.

- AI jest nam potrzebne do tego, żebyśmy byli w stanie pewne rzeczy przewidzieć, nawet jeśli pozornie mamy niewiele danych. Rozpoznawanie potrzeb kupującego i sprawienie, żeby otrzymał to, czego potrzebuje, nawet jeśli nie potrafi tego precyzyjnie wyrazić, jest priorytetem w dzisiejszych czasach – podkreśla Adam Bortnik.

Zastosowania AI w handlu

Według ekspertów sztuczna inteligencja będzie przydatna sprzedawcom w takich obszarach e-commerce jak gospodarka magazynowa, analiza i przewidywanie działań konkurencji czy też dynamiczna optymalizacja cen w różnych kanałach marketingowych.

AI w ciągu kolejnych lat może także badać skłonność intencji zakupowej klienta i personalizować jego ścieżkę wizyty w sklepie. AI może też dostosować interfejs sklepu do indywidualnych preferencji poszczególnych klientów – tak, żeby był on mniej lub bardziej profesjonalny i skomplikowany. To zależy od tego, czy zidentyfikuje, że ma do czynienia z „początkującym” konsumentem, czy też z osobą bardziej doświadczoną.

Ciekawym zastosowaniem AI jest obszar predykcji ruchu, a co za tym idzie generowanego obciążenia. Dzięki temu serwery mogą się automatycznie skalować, dynamicznie dostosowując moc do przewidywanego natężenia ruchu, wynikającego nie tylko z działań sklepu, ale również otoczenia konkurencyjnego.

- Szczególnie interesującym przykładem zastosowania AI jest optymalizacja cen towarów. Inteligentne algorytmy mogą dynamicznie dostosowywać ceny poszczególnych towarów do indywidualnych klientów, sezonów sprzedażowych, stanów magazynowych sprzedawcy, prognoz sprzedaży, czy też cen i dostępności produktów u konkurencji – mówi Tomasz Zdziebko.

Uczenie maszynowe w e-commerce

Szerokie wykorzystanie w e-commerce mają „inteligentne” chatboty. Mogą one odpowiadać np. za automatyzację komunikacji z klientem. Wsparciem dla sklepów internetowych są też moduły logistyczne, które zoptymalizują ułożenie towarów, wyznaczanie tras w magazynie, tak, żeby proces kompletacji przebiegał jak najbardziej efektywnie. Algorytmy predykcyjne mogą także pokazywać klientom informację o tym, kiedy mogą spodziewać się przesyłki, nim jeszcze dokonają zamówienia.

- Uczenie maszynowe znajdzie zastosowanie w wielu obszarach e-commerce, w szczególności tych w których można wykorzystać mechanizmy predykcji i optymalizacji do usprawnienia procesów oraz maksymalizacji efektywności działań marketingowych – wyjaśnia Tomasz Zdziebko.

Eksperci mają wątpliwości co do korzystania przez e-sklepy z chatu GPT m.in. do tworzenia opisów, czy treści pod SEO.

- Opisy towarów są narzędziem walki konkurencyjnej, która bierze się z różnicowania ich pod kątem ogrania mechanizmów wyszukiwarek. Wykorzystywanie rozwiązań AI przeniesie tę walkę na inny poziom. Efekt jednak może być bardzo niepewny – stwierdza Adam Bortnik.

