Przeglądanie gazetek sklepowych to sport narodowy Polaków. Robi to 90 proc. z nas, także ci bardziej zamożni - czytamy w "Rzeczpospolitej".

90 proc. Polaków przegląda gazetki sklepowe; fot. shutterstock.com

Polacy kochają gazetki sieci handlowych

Jak wynika z badania UCE Research dla Grupy Blix, które przytacza "Rz", najaktywniejszymi odbiorcami promocji z gazetek sklepowych są osoby w wieku 35-44 lat i zarabiające od 5 do blisko 9 tys. zł miesięcznie na rękę.

Ponad 90 proc. Polaków przegląda gazetki sieci handlowych, a blisko 40 proc. korzysta z tego typu publikacji aż 2-3 razy w tygodniu. Co ciekawe, najczęściej przyznają się do tego konsumenci zarabiający powyżej 9 tys. zł - w tej grupie to 41,5 proc. Ponad 40 proc. ma też grupa z zarobkami 3-5 tys. netto., zaś osoby z najskromniejszymi zarobkami lub dochodami z innych źródeł wypadają w tym ujęciu słabiej niż średnia - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Inflacja zmienia podejście do promocji

Winna jest inflacja.

- Konsumenci gorączkowo wypatrują najkorzystniejszych ofert i dywersyfikują obszary poszukiwań dla porównania cen. Czasem kieruje nimi też ciekawość sezonowych promocji - komentuje w rozmowie z "Rz" Andrzej Wojciechowicz, ekspert rynku handlowego.

