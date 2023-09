W 2022 roku Biedronka stała się największym pracodawcą w Polsce, zwiększając zatrudnienie powyżej 80 000 osób. Sklepy sieci odwiedzało każdego dnia ok. 5 milionów klientów.

W minionym roku Biedronka stała się największym pracodawcą w Polsce, zwiększając zatrudnienie powyżej 80 000 osób. fot. unsplash

Biedronka największym pracodawcą w Polsce

"W trosce o naszych sąsiadów" to tytuł najnowszej publikacji podsumowującej działania z obszaru zrównoważonego rozwoju sieci Biedronka.

W minionym roku Biedronka stała się największym pracodawcą w Polsce, zwiększając zatrudnienie powyżej 80 000 osób, a sklepy sieci odwiedzało każdego dnia ok. 5 milionów klientów.

Już niespełna tydzień po wybuchu pełnoskalowej wojny Biedronka oraz Fundacja Biedronki rozpoczęły działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy. Łącznie pomoc rzeczowa i finansowa sięgnęła kwoty 65 milionów złotych, w tym 5 mln Euro przekazała Grupa Jeronimo Martins. Z pomocą przyszli również klienci, którzy dołączyli do akcji sieci „Wsparcie dla Ukrainy” i przekazali łącznie kwotę aż 8 mln złotych i 650 ton produktów na rzecz działań pomocowych.

Biedronka chwali się walką z inflacją

Jednakże wojna przy granicy z Polską, to jedno z wielu wyzwań, które w minionym roku stanęło przed polskim społeczeństwem. Wysoka inflacja, której sieć rzuciła wyzwanie, wpłynęła na poczucie bezpieczeństwa wielu Polaków. Klientom sieć przez cały rok oferowała atrakcyjne rabaty i misje oszczędzania, by złagodzić makroekonomiczne skutki konfliktu zbrojnego i zwiększonego popytu na niektóre artykuły pierwszej potrzeby. Z kolei na podwyżki dla pracowników sieć przeznaczyła łącznie 650 mln zł.

Zaangażowaliśmy się w pomoc dla Ukrainy, jednocześnie kontynuując działania na rzecz innych osób poprzez inicjatywy społeczne, które realizujemy od lat. Z uwagą analizujemy potrzeby społeczności lokalnych, z którymi sąsiadujemy i wspieramy najbardziej wrażliwe grupy społeczne. Nawiązujemy partnerską współpracę z innymi firmami i organizacjami, walcząc z wykluczeniem, ubóstwem i niedożywieniem - Czytamy w liście zarządu sieci Biedronka do czytelników Raportu Zrównoważonego Rozwoju.

Biedronka zmniejsza zużycie energii

Biedronka w 2022 roku kontynuowała obrany już wcześniej kurs na wzmacnianie celów zrównoważonego rozwoju w poszczególnych aspektach swojej działalności. W 2022 roku sieć zmodernizowała ponad 360 placówek, zmniejszając ich łączne zużycie energii o 14% - z blisko 48,5 mln kWh do nieco ponad 41,7 mln kWh. Zakres prac remontowych jest szeroki i obejmuje wszelkie działania zmniejszające zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej. Rekord redukcji zużycia odnotowano w placówce w Sochaczewie, która po remoncie zużywa aż o 80% mniej energii. Dodatkowo w czerwcu 2022 Biedronka zawarła umowę, która do 2025 roku umożliwi montaż na dachach 2000 sklepów paneli fotowoltaicznych. Do końca 2022 roku już 118 placówek było wyposażonych w te instalacje. W ramach kolejnej, zawartej już w 2023 roku, 15-letniej umowy sprzedaży energii elektrycznej (tzw. Power Purchase Agreement, PPA), z farm fotowoltaicznych zlokalizowanych w Polsce, kupowana jest energia elektryczna, która zasila sklepy i centra dystrybucyjne. Blisko 1/3 pochodzi już ze źródeł odnawialnych.

Biedronka poprawia skład produktów spożywczych

Z kolei w obszarze żywienia sieć informuje, że tylko w 2022 roku dzięki procesom poprawy składów produktów marek własnych (tzw. reformulacji), zapobiegła wprowadzeniu na rynek 254,6 ton soli i tłuszczów (w tym nasyconych) łącznie​ oraz 328 ton cukru. Oznacza to także dodanie istotnego z punktu widzenia dietetyki błonnika – w 2022 Biedronka wdrożyła program wzbogacania żywności w błonnik, obejmujący między innymi płatki śniadaniowe i batony zbożowe Vitanella. Łączna ilość dodanego błonnika przekracza 22,6 tony. Sieć podkreśla również rozwój oferty produktów odpowiadających na specjalne potrzeby żywieniowe, w ramach której w 2022 roku wprowadziła markę Go Active dla osób uprawiających sport, a także ekologicznych produktów dla dzieci, pod marką Dada Baby Food.

Kolejnym istotnym aspektem działalności sieci był dobrostan zwierząt – na tym polu wdrożony został standard Animal Welfare opracowany przez Grupę Jerónimo Martins, którym zostali objęci wszyscy dostawcy wołowiny, drobiu i cielęciny dla produktów świeżych sieci.

Wszystkie dane w raporcie zostały poddane niezależnemu audytowi przeprowadzonemu przez Ernst & Young Audyt Polska, a publikacja została przygotowana w standardzie GRI, tak aby umożliwić jak najlepszą porównywalność danych z publikacjami innych podmiotów na rynku. Raport po raz pierwszy został również opublikowany w jęz​. angielskim oraz po raz pierwszy w historii zawiera komponent związany z ochroną praw człowieka. Pełną wersję można pobrać na stronie odpowiedzialna.biedronka.pl, a także na biedronka.pl/raport2022.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl