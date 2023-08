Nie tylko otwieramy nowe sklepy, ale także prowadzimy remodelingi przystosowujące istniejące placówki do nowych formatów - mówi Mirosław Wawryszczuk, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządu Stokrotki.

Pierwsze półrocze za nami. Rozmawiamy z sieciami handlowymi, co udało im się dokonać przez sześć miesięcy 2023 roku.

Stokrotka rozwija i modernizuje sklepy, stawia też na produkty marki własnej.

W minionym półroczu Grupa Maxima, w tym wchodząca w jej skład sieć sklepów Stokrotka, zobowiązała się do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko do 2030 roku.

Stokrotka modernizuje sklepy

- Pierwsze półrocze 2023 roku to był intensywny czas dla naszej sieci. Dynamicznie się rozwijamy, otwierając nie tylko nowe sklepy, ale także prowadząc remodelingi przystosowujące istniejące placówki do nowych formatów. Zmieniając nasze sklepy, standaryzujemy je i dopasowujemy do nowych potrzeb klientów w zakresie asortymentu czy sposobu organizacji sali sprzedaży. Naszym celem jest zapewnienie jak najlepszych cenowo i jakościowo ofert oraz bardzo dobrego doświadczenia zakupowego - mówi Mirosław Wawryszczuk, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządu Stokrotki.

- W ostatnim półroczu ważnym elementem działań był program Nasza Stokrotka. Skupiając się na zmieniających się potrzebach klientów, dopasowywaliśmy do nich dostępne w programie oferty i rozwiązania. Oprócz wielu nowych kuponów i akcji promocyjnych, zapewniających tańsze zakupy, Nasza Stokrotka zyskała także kolejną funkcjonalność – możliwość przekazywania Płatków i Znaczków. W kontekście aplikacji szczególnie ważny jest dla nas fakt, że klienci dostrzegają korzyści płynące z korzystania z Naszej Stokrotki. Dzięki temu aplikacja jest dziś ważnym powodem, dla którego nasze sklepy są wybierane na miejsce zakupów - tłumaczy.

Stokrotka stawia na produkty marki własnej

- W pierwszym półroczu stawialiśmy również na produkty marki własnej. Obserwujemy zwiększające się zainteresowanie klientów takimi artykułami. Dlatego systematycznie zwiększamy ich udział w asortymencie. Rozszerzaliśmy ofertę marki własnej zarówno w istniejących już kategoriach, jak i dodawaliśmy produkty z nowych segmentów. Oferowaliśmy też nowości, czyli m.in. kolejne edycje spotkań z popularnymi kuchniami świata. W pierwszym półroczu tego roku w sklepach naszej sieci dostępne były artykuły z kuchni greckiej i azjatyckiej - mówi Mirosław Wawryszczuk.

- Konsekwentnie rozwijamy też kanał sprzedaży internetowej. Widzimy, że zakupy online są coraz częściej wybierane przez klientów, którzy doceniają wygodę i szybkość tego rozwiązania. W pierwszym półroczu 2023 umożliwiliśmy e-zakupy z dostawą naszym klientom w Ełku, Elblągu, Rzeszowie i Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki temu z oferty Stokrotki online można skorzystać już w ponad 70 lokalizacjach - dodaje.

Stokrotka buduje nowe centrum dystrybucyjne

- Zwiększając liczbę sklepów w całym kraju, rozbudowujemy również naszą sieć logistyczną. Najważniejszą inwestycją w tym zakresie jest obecnie budowa nowego centrum dystrybucyjnego w Rzeszowie. Obiekt zostanie otwarty w ostatnim kwartale tego roku. Zatrudnienie znajdzie w nim nawet 200 osób. Centrum będzie docelowo zaopatrywać w artykuły spożywcze 250 sklepów sieci Stokrotka. W pierwszym półroczu otworzyliśmy także magazyny w Białymstoku i Bydgoszczy - informuje Wawryszczuk.

- Ponadto w minionym półroczu Grupa Maxima, w tym wchodząca w jej skład sieć sklepów Stokrotka, zobowiązała się do zmniejszenia swojego wpływu na środowisko do 2030 roku. Maxima Grupė przystąpiła do Science Based Targets initiative (SBTi), która zrzesza firmy i organizacje działające na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG). Ostatnie półrocze składało się więc z wielu działań ważnych dla naszego rozwoju - podsumowuje Mirosław Wawryszczuk.

